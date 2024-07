Novi kodeks ponašanja OS BiH: Vojnicima prijeti kazna i zbog lajka na Fejsbuku

Ministarstvo odbrane (MO) BiH kreiralo je Nacrt kodeksa ponašanja pripadnika MO, kao i Oružanih snaga BiH kojim je propisano šta vojna i ostala zaposlena ili angažovana lica ne smiju pisati na društvenim mrežama, pa će između ostalog, morati paziti i šta lajkaju.

Izvor: OS BiH

“Ovim kodeksom utvrđuju se pravila i principi odgovornog korištenja društvenih mreža i online platformi od strane pripadnika MO BiH i OS BiH kako bi se spriječilo neetično ponašanje, podrivanje discipline, narušavanje međuljudskih odnosa, ugrožavanje bezbjednosti i kršenje drugih standarda koji se primjenjuju u MO BiH i OS BiH”, navodi se u obrazloženju.

Aktivnosti na društvenim mrežama i online platformama uključuju, kako je precizirano, objavljivanje, dijeljenje, komentarisanje i isticanje različitih reakcija na sadržaj, što podrazumijeva čak i lajkovanje, dodavanje emotikona i slično.

Pripadnici MO i OS BiH, prilikom korištenja društvenih mreža i online platformi za privatne svrhe, biće dužni da se pridržavaju niza pravila, a to su, između ostalog, dostojno predstavljanje MO BiH i OS BiH, “jačajući javno povjerenje u te institucije”.

Pravila su jasno definisana.

“Ne komentarisati, objavljivati, dijeliti ili reagovati na sadržaje koji štete integritetu i ugledu MO i OS BiH. To se posebno odnosi na reagovanje na sadržaje, ‘praćenje’, ‘dijeljenje sadržaja’ i ‘prihvatanja prijatelja’ i učešće u grupama koje promovišu nacionalnu i rasnu netrpeljivost, nasilje, nasilni ekstremizam, terorizam, homofobiju, netoleranciju ili bilo kakve druge oblike diskriminacije zasnovane na različitostima”, istaknuto je u nacrtu, koji je u procesu konsultacija.

Moraće se pripadnici ovih institucija suzdržavati od vrijeđanja i neprimjerene reakcije te izbjegavati bilo kakve vulgarnosti, a zabranjeno im je objavljivanje neprimjerenih fotografija, video-materijala i drugih sadržaja.

Neće smjeti ni istupati na društvenim mrežama i online platformama o pitanjima u vezi sa stanjem i odnosima u MO i OS BiH bez pisanog odobrenja resornog ministra, trenutno Zukana Heleza.

Zabranjuje se vojnicima i ostalim zaposlenima korištenje zvaničnih loga i oznaka MO BiH i OS BiH kao vizualni identitet privatnog ili grupnog profila, odnosno obilježja koja mogu dovesti treća lica u zabludu da se radi o službenom profilu ovih institucija.

“Ne koristiti službene e-mail adrese u svrhu kreiranja privatnih naloga na društvenim mrežama i online platformama. Zabranjeno je kreiranje lažnih profila i korištenje ličnih podataka drugih osoba za takve profile. Zabranjeno je neprimjereno komentarisanje, obraćanje ili bilo kakva neprimjerena komunikacija sa predstavnicima organa vlasti na svim nivoima u BiH, organizacija i institucija”, istaknuto je u nacrtu.

Pripadnici ovih institucija neće smjeti da dijele ni privatne podatke, informacije i slike drugih pripadnika MO i OS BiH na društvenim mrežama i online platformama bez njihove saglasnosti. Moraće upoznati i članove porodice i prijatelje na društvenim mrežama, online platformama, privatnim profilima i službenim nalozima, uključujući i sagovornike prilikom komunikacije u zatvorenim i otvorenim grupama, da je zabranjeno objavljivanje bilo kakvih službenih i ličnih podataka o pripadnicima MO BiH i OS BiH koji im mogu ugroziti bezbjednost.

“Nije dozvoljeno učešće u kontroverznim i neprimjerenim raspravama ili objavama, a to se posebno odnosi na one koje se mogu dovesti u vezu sa uvredljivim sadržajima na osnovu nacionalne, etničke, dobne, vjerske osnove, invaliditeta, polne orijentacije, bračnog statusa, porijekla, socijalnog ili drugog statusa”, ističe se u Nacrtu kodeksa.

Zabranjeno će im biti i objavljivanje bilo kojeg sadržaja koji može ugroziti bezbjednost personala, materijalnih sredstava, objekata i aktivnosti MO i OS BiH.

“Posebnu pažnju posvetiti zabrani objava fotografija i podataka o vojno kontrolisanim područjima te fotografija i video-zapisa o incidentima na vojnim lokacijama ili incidentima u kojima su učestvovali pripadnici MO i OS BiH”, ističe se u nacrtu.

Zabranjeno je, kako se dodaje, i preispitivanje ispravnosti odluka nadležnih autoriteta u MO i OS BiH. U zabranu spada i veličanje i davanje podrške osobama optuženim i presuđenim pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratnih zločina na društvenim mrežama i online platformama.

“Pridržavati se političke neutralnosti, ne slijediti instrukcije i ne ispoljavati svoja uvjerenja koja se odnose na stavove i djelovanje političkih stranaka, zvaničnika političkih stranaka, političkih blogera, političkih influensera i drugih osoba koje promovišu politička pitanja na društvenim mrežama i online platformama, te u tome kontekstu ne objavljivati i ne reagovati na sadržaje na kojima su istaknuti simboli političkih stranaka ili njihov propagandni materijal”, ističe se u nacrtu.

Nije precizirano koje su kazne predviđene za neposlušne pripadnike MO i OS BiH, ali se navodi da kršenje pravila povlači disciplinsku odgovornost u skladu sa zakonima i pravilnicima koji tretiraju ovu oblast.

Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik BiH, smatra da je ovaj kodeks koristan, te ističe da je sa saradnicima učestvovao u izradi njegovog prednacrta. Prednacrt je, dodaje, otišao u MO BiH, koje je nedavno imalo radionicu i izrađen je nacrt. Šiljegović smatra da mora da postoji u kodeksu i dio koji se odnosi na zloupotrebu društvenih mreža.

“Imali smo jedan dio disciplinskih postupaka, pa su profesionalna vojna lica govorila da to nije njihov profil, da je neko to hakovao i tako dalje. Ali je bilo uvredljivih sadržaja, nacionalne netrpeljivosti itd. Mislim da je to jako korisno da se uradi, a imamo iskustva da su policijske agencije u BiH našle dobar modus te su imale sankcionisanje svojih pripadnika za zloupotrebu na društvenim mrežama.

Posebno treba naglasiti da se ne smiju putem društvenih mreža odavati stvari koje su od vojnog značaja, odnosno vojno povjerljive “, kaže Šiljegović za “Nezavisne novine”.

