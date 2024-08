Vulina spriječili da dođe u Prebilovce: Avion nije imao dozvolu za prelet preko BiH

Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je spriječen da večeras prisustvuje obilježavanju 83 godine od zločina nad Srbima u Prebilovcima, jer vlasti na nivou BiH nisu odobrile prelet aviona u kome se nalazio preko BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Meni je danas zabranjeno da budem u Prebilovcima, pored jame gde su ustaše 1941. godine ubile više od 1.000 Srba, među kojima 600 žena i djece", naveo je Vulin.

On je rekao da ga je ministar saobraćaja i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto spriječio da danas dođe u Prebilovce gdje se obilježavaju 83 godine od jednog od najsvirepijih zločina nad srpskim narodom.

"Forto, čovek koji je, koliko čujem, pod potpunom komandom /ministra inostranih poslova Elmedina/ Konakovića, a naravno da je za ovo imao saglasnost stranaca, uspio da spreči da dođem da se poklonim senama poklanih Prebilovčana", izjavio je Vulin za Televiziju "Pink" povodom zabrane da večeras prisustvuje otvaranju izložbene postavke "Prebilovci 1941" u tom mjestu.

On je istakao da su vlasti na nivou BiH mudro ćutale do pola sata ili sat vremena pred let, a onda su rekli da u ministarstvu izvjesnog Forte "nema niko da potpiše dozvolu za prelet jer su svi na moru, svi su na godišnjem odmoru".

"Oni su ne samo kukavice, nego i podlaci, čak nisu smjeli ni da kažu da je zabranjeno nego nezvanično, eto, nema ko da potpiše. Možete li da zamislite da recimo ministar iz Izraela ide u Aušvic i da mu poljski ministar kaže: ` znate kolega, na moru smo, ne možete da obiđete sjene Jevreja u Aušvicu`", naveo je Vulin.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je danas notu Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara u kojoj je izraženo nezadovoljstvo zbog sprečavanja potpredsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vulina da prisustvuje otvaranju izložbe u Prebilovcima, posvećene stradanju srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

(Srna)