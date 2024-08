Stanivuković zakazao novu sjednicu Skupštine grada Banjaluka, tvrdi da su u pitanju "odluke koje znače život"

Gradonačelnik Draško Stanivuković u skladu sa Poslovnikom Skupštine Grada zakazao je redovnu sjednicu za 14. avgust u 9 časova, saopšteno je iz Gradske uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Za održavanje sjednice potpisalo je 11 odbornika i hvala im", rekao je on.

Upitao je druge odbornike da li oni ne žele da bude sjednica, čak i kada su u pitanju odluke koje znače život – rješavanje pitanja vodosnabdijevanja potkozarskih sela, besplatni placevi za mlade bračne parove i dr, stoji na sajtu Gradske uprave.

"Nemojte se ovdje ljudima svetiti. Pitam svakog od njih pojedinačno. Poslovnik mi je dao mogućnost da zakažem sjednicu, ako to u određenom roku ne uradi predsjednik Skupštine i pošto su istekli ti rokovi zakazujem sjednicu za 14. avgust. Dragi odbornici svi koji ste potpisali odluku za održavanje sjednice dođite i da ljudi vide koji su to odbornici došli da rješavaju pitanje vode, a koji nisu. Predložili smo brojne tačke, među kojima pitanje vode za potkozarska mjesta, besplatne placeve i izvještaj EBRD-a. Pozivam i one odbornike koji do sada nisu potpisali da dođu na sjednicu i da pokažu imaju li volje da se ova pitanja riješe", zaključio je Stanivuković.

Savjetnica gradonačelnika za pravna pitanja, Vedrana Prole rekla je da je gradonačelnik iskoristio svoje zakonsko pravo i u skladu sa članom 86 Poslovnika Skupštine Grada sazvao sjednicu, nakon što to nije uradilo skupštinsko rukovodstvo u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative.

"Nakon što je taj rok istekao, gradonačelnik je imao rok od osam dana da to učini što je i uradio i zakazao je sjednicu za 14. avgust. Sjednica je redovna, 30. po redu i na njoj se nalazi 85 tačaka, među kojima su i pitanja rješavanja vodosnabdijevanja za potkozarska mjesta, tačke koje se tiču dodjele besplatnih placeva za mlade bračne parove i izvještaj o napretku po ugovoru sa EBRD-om što je uslov za realiazciju projekta 'Voda 3'", pojasnila je Prole.

(Mondo)