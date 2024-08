"Prioritet auto-put od Doboja do Rače": Dodik najavio završetak gradnje za 4-5 godina

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je ubijeđen da će auto-put od Doboja do Rače biti završen u narednih četiri do pet godina, ističući da je njegova izgradnja prioritet.

"Znajući šta radimo, ubijeđen sam da ćemo u narednih četiri do pet godina imati završen put od Doboja prema Modriči, od Modriče prema Brčko distriktu, od Brčko distrikta prema Bijeljini i dalje prema Rači. Siguran sam da će taj auto-put biti žila kucavica ne samo političke, već saobraćajne integracije čitave Srpske", rekao je Dodik novinarima u Prnjavoru.

Predsjednik Srpske je istakao da je naredna faza izgradnja brze ceste od Sarajeva prema Beogradu, ali da ovaj projekat koče nadležni u Federaciji BiH.

"U sljedećoj fazi ono što planiramo jeste da se izgradi auto-put ili brza cesta koja povezuje sve naša važna mjesta na istoku. Auto-put Sarajevo-Beograd koji obuhvata Republiku Srpsku se već gradi, a to je od Rače do Bijeljine i ugovoreno je sa kineskom kompanijom od Bijeljine do Brčko distrikta", rekao je Dodik.

On je podsjetio da iz Brčko distrikta taj auto-put treba dalje da ide prema Tuzli i Sarajevu.

"U Federaciji BiH tuzlanske i sarajevske vlasti imaju različit pogled kuda taj auto-put treba dalje da ide. Tuzla traži da se to spaja na Doboj, a druga vlast traži da to ide preko Živinica ka Zenici", rekao je Dodik.

On je naveo da odluke o tome još nema i da zato već duže vrijeme stoji aranžman koji je obezbijeđen u saradnji sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

"Čekala se zajednička odluka, ali nje nije bilo, pa smo mi rekli - ako želite da radimo, mi smo spremni da radimo sami, dajte nam podršku i mi ćemo u to da krenemo. Prisustvovao sam razgovorima gdje je jedna turska banka uz podršku turske Vlade obezbijedila 500 miliona evra za izgradnju brze ceste na prostoru Republike Srpske i dala garancije jednoj firmi u skladu sa međudržavnim ugovorom", rekao je Dodik.

On je dodao da je sada potrebno da Parlamentarna skupština BiH odobri taj projekat, potvrdi Predsjedništvo BiH i ratifikuje, a potom bi turska strana završila svoj dio obaveza.

Dodik je izrazio uvjerenje da bi sve moglo da bude urađeno u narednih nekoliko mjeseci ukoliko, kaže, ne bude zle volje u FBiH koja bi to onemogućila.

"Što se tiče nas, mi smo to sve završili, sa stanovištva dogovora, kamata, obima i trase koju ćemo graditi od Višegrada, Vardišta i dalje prema Istočnom Sarajevu", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je podsjetio da Republika Srpska ima izgrađenih 120 kilometara auto-puta.

"Kada smo prije deset godina počeli da govorimo o tome kako želimo da izgradimo mrežu auto-puteva, mnogi su smatrali da to je samo jedna iluzija ili lijepa priča za uši. U svakom slučaju izgrađenih 120 kilometara auto-puta u Srpskoj govori o tome da se nismo šalili i da smo bili veoma ozbiljni", rekao je Dodik.

