Udruženje potrošača: "Kartice prijateljstva" u Banjaluci u praksi ne važe, firme još nemaju ugovor sa gradom

"Kartice prijateljstva" koje je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u ponedjeljak uručio pojedinim Banjalučanima u praksi ne funkcionišu, kažu u Udruženju za zaštitu potrošača "Reakcija".

Izvor: Grad Banjaluka

"Kartice prijateljstva" gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, u utorak nisu vrijedile u tvornici obuće "Bema", "Nešković pumpama", a ni u ostalim kompanijama, firmama i preduzećima sa Stanivukovićeve liste.

"Mnogi građani su se žalili da su otišli u markete koje je lično gradonačelnik spomenuo i da nisu mogli da ih koriste. Iz tih firmi su dali izjave da nemaju ugovor o saradnji sa gradom. Dakle, to baš u praksi nije ono kako je prezentovano u javnosti", rekao Dragan Jošić iz Udruženja potrošača za RTRS.

Republički tržišni inspektor juče je utvrdio da privredni subjekti o kojima je riječ nemaju potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa gradom.

Mondo saznaje da jedna od firmi jeste potpisala ugovor kojim je regulisana saradnja i popusti, ali da je potrebno vrijeme da popusti budu provedeni u praksi.

Gradsko rukovodstvo je prilikom dodjele saopštilo da je riječ o najvećim popustima u preko 25 prodajnih mjesta.

"Dokaz tome jeste da jedan penzioner u, na primjer „Zoki komercu“, koje je jedno od prodajnih mjesta, hljeb koji košta do marku i 90 feninga sa ovom karticom može da kupi za 99 feninga. Dodatno, roditelji dječija kolica koja koštaju oko hiljadu KM, ista mogu da kupe za 700 KM, a sjedalicu koja je oko 400 do 450 KM, roditelji sada mogu da kupe za 200 do 250. Tome treba da dodamo i popuste na frižidere, televizore u iznosu od 100 KM", rekao je Stanivuković.

(MONDO)