Predizborne zloupotrebe djece: Ništa im nije sveto, pa ni prvi dan škole!

Zloupotreba djece u političkim kampanjama kršenje je prava djeteta, a većina političara i političkih partija svake dvije godine, uprkos svim upozorenjima, za ta prava ne mari.

Stranke često zloupotrebljavaju podatke o djeci ili koriste snimke i fotografije iz vrtića ili škola, a nerijetko i sa predizbornih skupova.

Tokom ove predizborne kampanje evidentiran je najmanje 41 primjer zloupotrebe djece u političke svrhe, a samo prvog dana škole 21 slučaj gdje su funkcioneri zloupotrijebili učenike osnovnih škola za vlastitu promociju i vođenje izborne kampanje.

Jedan od primjera je dodjela novca osnovcima u Ljubuškom i Ugljeviku što su iz vladajućih stranaka naveli kao jednokratnu pomoć u iznosu od 200 KM.

Takođe, kandidati Liste za pravdu i red uz podršku SDS-a postavili su izborne štandove i dijelili promotivni materijal pored Srednjoškolskog centra u Nevesinju, a prema navodma načelnika ove opštine kandidati ove stranke su se tom prilikom fotografisali sa tinejdžerima, dijelili im hemijske olovke, rokovnike i ostali izborni materijal.

Iz “Transparensi Internešnela BiH” (TI BiH) kažu je zabrana zloupotrebe djece za vođenje izborne kampanje posebna odredba zakona, te da su oni prijavljivali brojne slučajeve.

“Problem je što Centralna izborna komisija (CIK) ovdje reaguje od slučaja do slučaja, međutim brojni kandidati kojim uopšte nije u opisu posla rad sa djecom odlaze u ustanove i na različite načine zloupotrebljavaju djecu u izbornoj kampanji”, rekao je za Mondo Srđan Traljić, portparol TI BiH.

Traljić navodi da su imali slučajeve gdje kandidati za odbornike, kojima uopšte nije u nadležnosti rad sa djecom, odlaze u škole i poklanjaju udžbenike i određene predmete.

“Imali smo čak slučaj za jedne od prošlih izbora kada je načelnica Visokog dijelila u kampanji raspored časova sa svojim likom”, kaže Traljić i dodaje da se to sve može smatrati zloupotrebom.

Ističe da “Transparensi” sve to prijavljuje, ali da CIK odlučuje o svakom pojedinačnom slučaju.

“U nekim slučajevima CIK je okrivio škole što su dozvolile da kandidati ulaze i dijele određeni materijal djeci jer se to smatralo vođenjem kampanje. Takvi slučajevi su sada kažnjivi zakonom, ali kao što sam rekao oni donose odluku od slučaja do slučaja, gdje je do sada bilo nekoliko sankcija”, kaže Traljić.

Jedna od sankcionisanih stranaka je SNSD koji je zbog zloupotrebe djece u političke svrhe kažnjen sa 4.500 KM, nakon prijave PDP-a.

Oni su, kako navodi CIK, dostavili i fotografije predstave za djecu u Bronzanom Majdanu na kojoj su se, u prvom redu, pojavili predsjednik Skupštine Grada Banjaluka, Ljubo Ninković, i kandidat SNSD za gradonačelnika Banjaluke, Nikola Šobot, koji im se i obratio.

Zvanično pojašnjenje iz CIK-a kaže da je SNSD odgovoran za zloupotrebu koju je izvršio Šobot.

S obzirom da je predizborna kampanja u punom jeku primjera zloupotrebe djece u političke svrhe vjerovatno će biti još, a na povrede prava iz najboljeg interesa djeteta svake godine upozoravaju i iz Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Ombudsman za djecu Gordana Rajić za naš portal istakla je da uloga djece u smislu njihovog učešća u predizbornim kampanama nije definisana izbornim zakonom BiH.

“Iako je institucija Ombudsmana u nekoliko navrata predlagala Centralnoj izbornoj komisiji da se ovo pitanje reguliše, do izmjene Izbornog zakona do danas nije došlo”, rekla nam je Rajićeva.

Kaže da s obzirom da nijednim propisom nije jasno definisano kako i na koji način može doći do zloupotrebe djece u političke svrhe, Ombudsman za djecu svake izborne godine, na početku kampanje, objavi smjernice kojima se nastoji ukazati na ponašanja koja mogu ili bi mogla dovesti do povrede prava iz najboljeg interesa djeteta.

