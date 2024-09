Dodik o Konakoviću: "Mali Dino je obična narikača"

Predsjednik RS Milorad Dodik prokomentarisao je govor Elmedina Konakovića na sastanku ministara spoljnih poslova u Njujorku.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sve što Elmedin Konaković priča po svijetu nema veze sa BiH, Republikom Srpskom i Federacijiom BiH, niti sa narodima koji tu žive, jer on iznosi samo lične stavove i "mlati praznu slamu" s ciljem da zaradi koji jeftini politički poen kod svojih sunarodnika.

"Konaković je najočitiji primjer pravog nasljednika politike muslimanske braće Alije Izetbegovića. U želji da se dodvori sarajevskoj čaršiji on uporno pokušava da bude veći od Izetbegovića, jer niti ima svoje politike, ni stava, a nije ni političar", istakao je Dodik odgovarajući na pitanje Srne da prokomentariše obraćanje ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića na sastanku ministara spoljnih poslova Pokreta nesvrstanih zemalja u Njujorku gdje je iznio niz neistina o proteklom građanskom ratu u BiH.

Dodik je rekao da "ovaj politički spekulant pokušava privući pažnju birača i muslimana svojom politikom jer je ni nema, pa onda pokušava da se održi na političkoj sceni ratnohuškačkim izjavama, širenjem neistina o Miloradu Dodiku, Aleksandru Vučiću, Republici Srpskoj i Republici Srbiji".

"Dino Konaković nije dostojan uopšte da sjedi u Njujorku i razgovora o bilo kojoj temi. On niti predstavlja BiH, niti iznosi usaglašene stavove legalno izabranih političkih predstavnika u institucijama BiH. NJegov nivo je sarajevska mahala gdje može do sutra da priča, kleveće i laže, a sve preko toga je krupan zalogaj za malog u pokušaju", ocijenio je Dodik.

On je dodao da je, kako je rekao, postalo suvišno komentarisati lika poput njega i davati mu na značaju, jer je riječ o nekom ko se uporno upinje da bude neko, a u stvari je obična narikača po bjelosvjetskim destinacijama.

"Već odavno je u oblasti spoljne politike srušen ustavni poredak BiH. Muslimanski predstavnici samostalno iznose stavove svojih partija i politike muslimanskog Sarajeva. Čini im se da su uspjeli nešto uraditi na početku, hvaleći se kao što se hvali, kako drugi kažu, narko saradnik Dino. Nama to odgovara, jer će upravo to pokazati koliko je BiH besmislena, a Dino, Helez i oni ranije uspješno to rade", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je u izjavi za Srnu naveo da stranci to znaju i ne pokušavaju da spriječe ovako negativne trendove po BiH, jer im ponekad to odgovara, kao i nama.

"Na jedan čudan način strani zavojevači u BiH su usmjereni ka tome da obesmisle BiH, jer ona i jeste takva - besmislena. Dino i stranci to praktično pokazuju svakog dana. Neka samo nastave. Nemojte da vas obeshrabre naši pozivi na ustavni poredak, procedure, Dejtonski sporazum. Sve je to ionako propalo, a nama treba Dino, da u formi korisnog idiota, sve to i praktično potvrdi", rekao je Dodik.

Podsjećamo, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković na sastanku ministara spoljnih poslova Pokreta nesvrstanih zemalja (NAM), koji je održan na marginama 79. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku, govorio je na temu "Zaštita civila u oružanom sukobu: solidarnost s palestinskim narodom".

(Srna)