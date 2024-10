Dodik: Nuđena mi oslobađajuća presuda ako prihvatim centralizaciju BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da mu je za oslobađajuću presudu ponuđeno da prihvati razne stvari o centralizaciji BiH, što je odbio.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je naglasio da je to razlog zbog kojeg se pokušava ubrzati prpoces koji se pred Sudom BiH vodi radi nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

On je na konferenciji za novinare nakon današnjeg ročišta pred Sudom BiH ponovio da je proces koji se vodi protiv njega i v.d. direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića politički motivisan.

Dodik je pojasnio da je optužen jer je vršio svoju ustavnu dužnost i kako je navedeno i u optužnici iskazao nepoštovanje prema Kristijanu Šmitu.

"Neću ići na sastanak lidera, putujem u Kazanj"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da neće prisustvovati sastanku lidera političkih stranaka koje čine parlamentarnu većinu na nivou BiH zakazanom u ponedjeljak, 21. oktobra, jer putuje na samit BRIKS-a koji se održava u Kazanju.

"Vidim da ponovo, bez bilo kakvih konsultacija, zakazuju neke sastanke kao partnera na nivou BiH. Ja tada nisam ovdje, jer putujem i veoma sam počastovan činjenicom da sam pozvan kao gost i posmatrač na samit BRIKS-a", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je napomenuo da Republika Srpska nije članica BRIKS-a, a da može sigurno bi aplicirala.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao je da ga nisu pitali ni za sastanak lidera političkih stranaka koji je trebalo da bude održan juče, kao ni za naredni i da to namjerno sada zakazuju kako bi rekli "Dodik to blokira".

"Ne blokiram. A kad vam dođem tamo - prvo pitanje će biti Ustavni sud, sve što su izvarali, drugo /HE/ `Buk Bijela`, treće aerodrom...", naglasio je Dodik.

On je ukazao na buku oko navodnog Plana rasta, zbog koga Republika Srpska nije kriva, nego četiri kantona u Federaciji BiH.

"Sada ima neraspoređenih stvari, zato što je neko rekao muslimanima u Sarajevu - nemojte ući u raspodijelu, važno je da Republika Srpska bankrotira. Evo ovih dana niko o tome ne priča, ali sad će ponovo početi pričati", istakao je Dodik.

On je istakao da to nije istina i da Republika Srpske ide dalje sa izvršavanjem svih svojih obaveza. "A oni jauču za to šta će dobiti od Evrope, a 700 miliona stoji neraspoređenih iz čistog pasjaluka", naveo je predsjednik Srpske.

Prema tome, ukazao je Dodik, BiH je zemlja nema šanse da uspije.

"Nije to stvar naše nevolje, nehtijenja ili neželje, negdje je to naprosto neuspješna stvar. Najzabludniji posao koji sam ikad radio u životu je bio kad sam nešto rješavao za BiH. To je promašeno stvar", poručio je Dodik.

SRNA