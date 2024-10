Dodik: BRIKS je budućnost, Srpska tu vidi svoju priliku

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je BRIKS budućnost i veoma moćna organizacija, koja stalno raste, te da Republika Srpska vidi u tome svoju priliku.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Govoreći o 16. samitu lidera BRIKS-a koji počinje 22. oktobra u Kazanju, kojem će prisustvovati zajedno sa brojnim drugim zvaničnicima, predsjednik Dodik je rekao u intervjuu Srni da je Republika Srpska dugo slušala evropske bajke, i mogla ih je slušati još godinama da i oni u EU nisu postali svjesni da postoje i neke druge mogućnosti.

"Mi nećemo zatvoriti vrata za saradnju, otvoreni smo za sve one koji vide potencijal u Republici Srpskoj, mogućnost za saradnju i želju da se ona unapređuje. Ukazana nam je velika čast da možemo da se pojavimo na Samitu BRIKS-a u Kazanju. To govori o prirodi naših odnosa sa Rusijom i prijateljstvu koje pokazuje predsjednik Vladimir Putin. Želimo da budemo tamo gdje se priča o rastu, razvoju i novim mogućnostima saradnje", istakao je Dodik.

On je ocijenio da će brzo doći dan kada će sve veći broj članica EU govoriti o važnosti saradnje sa Rusijom.

"Sada postoje neki pritisci, pa čak i prijetnje, uslovljavanja, ali izbori u Americi će pokazati koliko je Evropa naivno pratila sva njihova uslovljavanja i kako se neke politike mijenjaju. Mi smo ostali dosljedni našim politikama i neutralni u svim sukobima u koje su nas velike sile željele ugurati. Republika Srpska nastaviće da djeluje u skladu sa svojim politikama i jača odnose koji su se pokazali kao izuzetno važni za nas i na globalnom planu donijeli nam značajnu podršku", naglasio je.

On je naveo da se danas mnogo priča o Republici Srpskoj, a da smo najviše slušali izmišljotine plasirane preko medijske mreže dijela zapada koji nas je predstavljao kao secesioniste, loše momke, ali da sve što su pričali i lagali nije dalo nikakav rezultat.

Dodik je naglasio da je danas veliki broj onih koji znaju da trebaju razgovarati sa nama, a ne pričati s drugima o nama i nametati neka svoja rješenja.

"I mi želimo da dođemo do svih njih i sa svima da razgovaramo. To što bi neki da nam komanduju, a ne mogu, to je njihov problem. Uvijek ćemo biti za saradnju i dogovor, nametanja nisu u duhu srpskog naroda i nikada ih nećemo prihvatiti, kao što se nećemo obazirati i na one koji bilo šta komentarišu. Rusija i predsjednik Putin su naši prijatelji, kao što su naši prijatelji i svi oni koji nam pokazuju poštovanje i uvažavaju naša prava i naš glas", konstatovao je Dodik.

"U BiH niko neće ratovatiI, priču plasiraju oni koji žele napraviti haos"

Komentarišući izjavu novog generalnog sekretara NATO saveza Marka Rutea da ga brine secesionistička politika i hibridno i sajber djelovanje Rusije na zapadnom Balkanu, predsjednik Srpske je naglasio da se priča o secesionizmu koristi kao pokriće da bi stranci sakrili činjenicu da ništa u Ukrajini ne ide kako su planirali.

"Kakve su to gluposti o uticaju Rusije, kad u BiH Amerikanac postavlja i sklanja ljude kako mu je volja preko njemačke marionete i to je kao pozitivan i dobar uticaj? Ovdje se neko dobro sprda sa nama i koristi nas za svoja prepucavanja u ovom ratu koji vode protiv Rusije.

Mi smo rekli da smo neutralni, jer je to najbolje za nas. Pružamo podršku konačnom postizanju mira i protivimo se svakom obliku nasilja. Nećemo se odreći naših prijatelja i nećemo stati na stranu onih koji su ovo i započeli", poručio je on.

On je u intervjuu Srni rekao da se međunarodno pravo i pravda moraju zaštititi i ne može na njih polagati pravo samo Amerika i da ona prema svom nahođenju odlučuje šta je to ispravno i pravedno.

"Postoje neki zakoni, činjenice, a trebala bi da postoji i čvrsta opredijeljenost za mir. To ne vidimo kod Amerikanaca", konstatovao je Dodik.

Komentarišući izjavu bivšeg zvaničnika OHR-a, njemačkog politologa Aleksandera Roterta da su intervencijom američkog državnog sekretara Entonija Blinkena na Kosmet i dolaskom direktora CIA-e Vilijama Bernsa u BiH, kako kaže, vjerovatno spriječeni ratovi, predsjednik Srpske je rekao u intervjuu Srni da svaki put kad pročita tekst nekog bjelosvjetskog hohštaplera o navodnom ratu u BiH zna da Amerikanci, Britanci i Nijemci opet planiraju da naprave neki novi haos.

"Oni to nikada nisu prestali raditi. Živimo godinama taj njihov haos zvani BiH. Ozbiljnim i odgovornim radom, sa punom posvećenošću da sačuvamo naša prava koja nam garantuje Dejton, uspjeli smo da otrgnemo Republiku Srpsku od njihovog uticaja i zaštitimo naš narod.

Ovdje niko neće ratovati, niti ima razloga za to. Svako ima svoje i svako je na svome, i to Dejton garantuje. Mir, stabilnost, dijalog i dogovor su osnovni prioriteti i zajednički zadatak svih nas u BiH je da to i obezbijedimo. Bilo kakva priča o unitarizaciji je apsolutno neprihvatljiva i nemoguća, i dovodi nas do tačke kada se u BiH i formalno dijelimo na tri dijela i u kojoj svako ide svojim putem", poručio je Dodik.

Tu nije riječ o nikakvoj secesiji, ponovio je Dodik, nego o razlazu BiH kao zajednice dvije države koje ne žele da budu zajedno.

"Ko podržava bosanske muslimane u unitarizaciji, podržava i stvaranje neke njihove muslimanske državice koju mogu da prave kako oni misle, kao što time daju i podršku apsolutnoj samostalnosti Republike Srpske. Te stvari su potpuno jasne i nikavim dezinformacijama se ne mogu sakriti", konstatovao je Dodik.

"Konaković je jeftina kopija Bakira"

Reagujući na izjavu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića u Lozani na Konferenciji o protivminskom djelovanju u Ukrajini da je BiH, kako tvrdi, 2022. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podržala rezoluciju kojom se osuđuje "ruska agresija na Ukrajinu", i da BiH nastoji da uskladi svoju spoljnu politiku sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, predsjednik Dodik je istakao da Konakovića niko i ne doživljava kao ministra, nego kao nekog ko mora da ide po svijetu i plasira laži da bi ispregovarao ostanak na slobodi.

On je rekao da i drugi zvaničnici čitaju vijesti i podatke o BiH, pa imaju mnogo toga zanimljivog da pročitaju i o Konakoviću.

"Kada analiziraju da je to čovjek povezan sa narko kartelima, teško da mogu povjerovati u laži koje priča, a koje se vrlo lako mogu provjeriti. Nigdje ne postoji mogućnost da se sprovede ono što on priča i to je svima poznato, ali je prosto nevjerovatno do koje mjere taj čovjek ide. On je sramota za Bošnjake i američka podvala, jeftina kopija Bakira (Izebegovića), i gora time što se njom lakše upravlja.

Možda sad strani faktor podržava taj haos koji prave Bošnjaci, ali neće to uvijek biti tako. Pokazali su to i sa aktivnostima Kristijana Šmita u vezi sa Slavenom Kovačevićem. Samo naivan može vjerovati da će bosanskim muslimanima stranci dati sve što žele. Na kraju će samo razvaliti BiH do kraja. Nama to odgovara i to ćemo i podržati", poručio je predsjednik Republike Srpske.

"Hrvati odlučili da balansiraju sa Šmitom"

Na pitanje da prokomentariše izjavu ministra pravde u Savjetu ministara Davora Bunoze u vezi sa predmetom "Slaven Kovačević" da se sve presude Evropskog suda za ljudska prava moraju poštovati i provesti, predsjednik Srpske je podsjetio da se samo prije nekoliko dana cijelo Sarajevo diglo protiv izjave Andreja Plenkovića o tome kako su presude suda u Strazburu fabrikovane i kada to on kaže onda nema reakcija iz EU.

"To je to licemjerstvo koje stalno gledamo. Iskustvo nas uči da se samo Srbi napadaju kada kažu kako stoje stvari. Hrvati očigledno imaju neke svoje zamisli i to je legitimno. Međutim, mi nećemo ostati nedeorečeni u svemu tome. Odlučili su da balansiraju sa Kristijanom Šmitom jer vide neki svoj interes, ali brzo će uvidjeti da im to neće donijeti ništa dobro. Hrvati veoma dobro znaju, isto kao i mi, da ne postoji nikakva BiH tamo gdje neki Šmit ide i nameće zakone", naglasio je Dodik.

On je poručio da neće odustati od rješavanja pitanja Ustavnog suda BiH, te da strane sudije konačno moraju da odu i da će se to sigurno dogoditi.

Govoreći o povlačenju Prijedloga Zakona o Ustavnom sudu BiH od delegata SDS-a u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimira Neškovića, Dodik je rekao da će SNSD predložiti zakon i da će vidjeti šta će SDS tada reći.

"Želim negdje da vjerujem da je ovaj Nešković donekle imao iskrene namjere, jer smo podržali njegov prijedlog. Priznao je da je vršen pritisak i kao opravdanje za povlačenje optužio SNSD, ali činjenica je da ga je njegova stranka primorala da uradi tako nešto", naglasio je predsjednik Srpske.

"Vuković nje srpski delegat već strani podanik"

Govoreći o izjavi Nenada Vukovića iz PDP-a, kojeg je CIK imenovao za delegata u Domu naroda Parlamentrane skupštine BiH, da očekuje bržu dinamiku rada ovog doma u budućnosti, Dodik je odgovorio da ne postoji nikakav srpski delegat Nenad Vuković s obzirom na činjenicu da Ustav jasno propisuje kako i ko bira delegate u Domu naroda.

Prema njegovim riječima, Vuković nije srpski delegat, nego strani podanik koji se mimo svih procedura i pravila proglasio delegatom.

"Njega nije potvrdila Narodna skupština Republike Srpske i to pokazuje kakav on ima odnos prema institucijama Republike Srpske", istakao je predsjednik Srpske.

On je naveo da je Vuković destruktivan čovjek koji pripada onim strukturama koje su radile na slabljenju Republike Srpske. "Te strukture PDP-a uništile su i SDS, jer su zajedno s njima počeli da koketiraju sa strancima i da se udaljavaju od svojih politika. Biće vremena da vidimo kako će se dalje ponašati, ali potpuno je jasno ko kontroliše njihov rad i šta se od njih može očekivati", ocijenio je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je istakao da je PDP interesni projekat koji od politike poznaje samo pojam političke trgovine, te da ova stranka praktično ne postoji u Republici Srpskoj, ali se neki Vuković našao da objašnjava kako treba da radi parlament i da se nameće kao neki faktor ubrzanja.

"PDP je jedino ubrzao svoj nestanak pogubnom politikom koju vode, potpune poslušnosti strancima", konstatovao je Dodik.

Upitan da prokomentariše izjavu šefa Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igora Crnatka da će tražiti od Kolegijuma parlamenta Srpske da, kako je naglasio, jednoglasno upute poziv predsjedniku Srpske da dođe na narednu sjednicu i upozna o tome ko mu je, gdje i kada nudio da pristane na centralizaciju BiH i djeluje na štetu Republike Srpske, kako bi bio oslobođen, Dodik je odgovorio da je Crnadak shvatio da je njegova izdajnička politika dotakla samo dno, pa sad pokušava da glumi patriotu da bi se uoči stranačkih izbora malo bolje pozicionirao, jer vidi da su pogubili konce.

"Vidim da je rekao da se ne smije dozvoliti da se zloupotrijebi jedan sudski proces kako bi se ugrozila Republika Srpska i njene nadležnosti, i tačno ne znam šta na to reći. Sve ovo vrijeme upozoravamo na ono što svaki odgovran političar zna i sad je proradila ta pamet kod njih. Mogao sam mu ja besplatno reći da će mu stranka propasti, kao što je i propala, jer narod neće dozvoliti da se da podrška onima koji odobravaju sve što stranci ovdje rade", rekao je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da postoje ozbiljni ljudi u opoziciji i najavio da će s njima da razgovara.

"A, što se tiče Crnatka, on je davno završio svoju karijeru. Još onda kada je pristao na Šmita i ostala nedjela koja je PDP zagovarao, izgubio je svaki kredibilitet", konstatovao je Dodik.

(Srna/MONDO)