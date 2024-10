Lokalni izbori u Jablanici 3. novembra: CIK donio instrukciju za one čiji su dokumenti uništeni u poplavama

Odgođeni lokalni izbori u Jablanici biće održani u nedjelju, 3. novembra, a pravo glasa ima 8.828 registrovanih birača, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na području Jablanice u subotu, 2. novembra, u 7.00 časova počeće izborna tišina i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje do 19.00 časova.