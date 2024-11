Primjena od 1. januara: Raste plata u institucijama BiH, evo i koliko

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio odluku o visini osnovice za obračun plate za narednu godinu koja će iznositi 631,50 KM i veća je za 31,5 KM u odnosu na osnovicu za ovu godinu.

Na ovaj način ispunjava se obaveza iz Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojim je definisano da se osnovica za platu utvrđuje u visini od 50 odsto prosječne mjesečne neto plate u BiH.

Odluka bi se trebala primjenjivati od 1. januara do 31. decembra 2025. godine, a ukoliko do kraja ove godine ne bude usvojen budžet za narednu fiskalnu godinu, nova osnovica za obračun plata primjenjivaće se od narednog mjeseca od dana usvajanja budžeta, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara usvojio je i informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti BiH zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, koja je iznosila 12,951 milijardu KM i smanjena je za 65,05 miliona KM u odnosu na 2022. godinu.

Od toga je spoljni dug iznosio 8,921 milijardu KM ili 68,88 odsto, a unutrašnji dug 4,03 milijarde KM ili 31,12 odsto javne zaduženosti.

Udio javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu na kraju prošle godine iznosio je 26,40 odsto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH /FBiH/ učestvuje 50,97 odsto, Republika Srpska 48,21 odsto, institucije BiH 0,47 odsto, a Brčko distrikt 0,35 odsto.

Servis spoljnog duga BiH u prošloj godini iznosio je 1,685 milijardi KM, od čega se na glavnicu odnosilo 1,402 milijarde KM, a na kamate 282,96 miliona KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora usvojena je i analiza održivosti javnog duga BiH za period 2023-2026. godine, koja je pripremljena u skladu sa metodologijom koju je razvio Međunarodni monetarni fond.

Analiza, prema osnovnom scenariju za posmatrani period, ukazuje da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom, a projektovan realni rast iznosi od 2,0 do 3,4 odsto, sa inflacijom od dva do 4,4 odsto, primarnim bilansom od minus 0,8 odsto do 0,8 odsto i efektivnom kamatnom stopom od 2,8 do 5,0 odsto.

Analiza održivosti javnog duga BiH pomaže u efikasnom upravljanju javnim finansijama i makroekonomskoj stabilnosti prikazom efekata i posljedica javne zaduženosti.

Savjet ministara donio je i odluku o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, kojom je 30.000 KM odobreno Službi za zajedničke poslove institucija BiH za organizovanje tradicionalnog prijema povodom božićnih praznika u zgradi Parlamentarne skupštine BiH 19. decembra.

Na prijedlog Ministarstva odbrane, donesene su dvije odluke kojim je obezbijeđeno 16.740.000 KM za višegodišnji projekat nabavke helikoptera za Ministarstvo i Oružane snage BiH.

Donošenjem odluke o statusu odluke o višegodišnjem projektu remonta helikoptera za period 2013-2014. godine stavljena je van snage ova odluka, te je 7.480.000 KM usmjereno na nabavku helikoptera.

U saopštenju se navodi da je donesena i odluka o izmjenama i dopunama odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage i na ovaj način je prestrukturisanjem sredstava u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu obezbijeđeno 9.260.000 KM.

Ova sredstva obezbijeđena uštedama sa više budžetskih pozicija i biće korištena za nabavku višenamjenskih helikoptera za gašenje požara.

