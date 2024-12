Dodik: Svaka destabilizacija Srbije opasna za srpski narod

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao da je u uslovima globalnih turbulencija svaka destabilizacija Srbije opasna za srpski narod, a najštetnija za mlade ljude kojima pripada budućnost Srbije.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da je tragedija koja se dogodila u Novom Sadu duboko pogodila svakog čovjeka, ne samo u Srbiji, već i sve u Republici Srpskoj, te ukazao da su to su trenuci kada svi dijele tugu i kada je prirodno da se traže odgovori.

"Međutim, u uslovima globalnih turbulencija, svaka destabilizacija Srbije opasna je za naš narod, a najštetnija za mlade ljude kojima pripada budućnost Srbije. Vi, mladost Srbije, trebate stabilnu i jaku državu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Predsjednik Srpske je istakao da vjeruje da će mladi pokazati zrelost i odgovornost, jer dalji nastavak blokada neće dovesti bliže rješenju okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

"Naprotiv, takvi postupci biće zloupotrijebljeni od onih kojima nije stalo do rješenja, već do politizacije i slabljenja Srbije. Svjedoci smo da se vaše traženje odgovora želi iskoristiti za nečiji dolazak na vlast, kroz nekakve prelazne ili ko zna kakve vlade. To nigdje nije donijelo napredak i prosperitet", naveo je Dodik.

Трагедија која се догодила у Новом Саду дубоко је погодила сваког човјека, не само у Србији, већ и све нас у Републици Српској. То су тренуци када сви дијелимо тугу и када је природно да тражимо одговоре.



Међутим, у условима глобалних турбуленција, свака дестабилизација Србије… — Милорад Додик (@MiloradDodik)December 24, 2024

On je ukazao da takvim pokušajima razni mešetari Srbiju žele predstaviti nestabilnom i nesigurnom i gurnuti je u sukob, podjele i neizvjesnost.

"Neki iz Republike Srpske žele to iskoristiti za narušavanje naših bratskih odnosa.

Volja i želja da se razgovara, da se svi čuju i razumiju, postoji i to me raduje. Razgovor je jedini način rješavanja svih pitanja, ma koliko bila teška. Odgovornost je osnov političkog djelovanja", naglasio je predsjednik Srpske.

On je naveo da razumijevanje ovoga nije odustajanje, već čin snage i mudrosti.

"To je način da opravdate ono za šta vas smatra cijeli srpski narod - mladi su budućnost Srbije", istakao je Dodik.

(Srna/Mondo)