Višković optimističan: Naredna godina bi ekonomski trebala biti bolja od ove

Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da bi naredna godina ekonomski trebalo da bude bolja od ove, ali da sve ne zavisi od Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Ukoliko bi bio sačuvan globalni mir i ako bi došlo do smirivanja tenzija, te napretka evropske ekonomije, onda i Republika Srpska može da očekuje bolje dane. Ako se to ne desi, onda ne možemo očekivati da se bude nešto bolje, već možemo biti zadovoljni da ostanemo na ovom nivou gdje se sada nalazimo", rekao je Višković.

On vjeruje da će se geopolitički neke stvari promijeniti nakon 20. januara, jer je i novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp najavio stotine zakona koje će tada potpisati.

"Ono što me posebno raduje jeste što je najavio da nema više transrodnosti, nema više `ono`, nego ima on i ona, žena, čovjek, sin, kćerka, odnosno porodica. Kada čovjek koji je predsjednik SAD to kaže, a Amerika je kolijevka tog transrodnog, e kada to u kolijevci spriječite, onda će i nas malo popustiti, jer ima tih nevladinih organizacija koje se žestoko, novcem, što je najgore, miješaju u naše porodice, vjeru, tradiciju i kulturu", dodao je Višković.

Prema njegovim riječima, BiH nema problem sa SAD, već sa pojedincima.

"Dolaskom Trampa oni će biti prošlost, da li za mjesec, dva ili tri, ali će biti prošlost. Oni se neće prestati baviti globalnim pitanjima, ali neće se baviti ovako grubo ličnim odnosima i to je ono u šta želim da vjerujem", rekao je Višković za "Glas Srpske".

On je ocijenio da u BiH ima dovoljno pameti da domaći političari preuzmu odgovornost za svoje građane i porodice.

"Nisu nam potrebni tutori, kolonijalisti, niti ikakvi protektori. Ne treba ovdje da borave ni nelegalni Kristijan Šmit, OHR, strane sudije Ustavnog suda. BiH jedino može krenuti ka putu oporavka kada domaći izabrani predstavnici vlasti preuzmu odgovornost za građane koji su ih birali na izborima. Sve do tada BiH će biti u nečijim raljama i imaće probleme kakve ima", kaže Višković.

Govoreći o ovoj godini, Višković je ponovio da je bila izazovna i teška.

"Ono što je najvažnije preživjeli smo. U jako turbulentnim vremenima i pritiscima koji su bili na Republiku Srpsku, od sankcija do zabrana, uništavani su i najprofitabilniji privredni segmenti u Srpskoj tako što su pojedine kompanije sankcionisane", rekao je Višković.

On je svim građanima, bez obzira na vjeru i naciju, čestitao novogodišnje praznike.

"Želim da, prije svega, sačuvamo zdravlje, da preživimo sva ova izazovna vremena i nadam se da ćemo dočekati da ispred nas budu bolja vremena nego što su iza nas. Treba da damo svi doprinos da se to desi", rekao je Višković.

