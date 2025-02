Dodik na svečanoj akademiji: Sloboda je sveta riječ za srpski narod

Sveta riječ srpskog naroda je sloboda, a nikada nećemo dozvoliti da budemo pokoreni, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, na svečanoj Akademiji povodom Sretenja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je večeras na svečanoj akademiji u Banjaluci povodom Sretenja da Republika Srpska mora povesti svoj oslobodilački proces protiv BiH, jer u njoj neće završiti na dobar način.

"To je nešto što ovaj narod hoće. I danas i uvijek kada o tome govorimo, imamo na umu da smo Srbi i da ne napravimo teret Srbiji. Ali, ovaj narod će izabrati trenutak kada će morati svoju slobodu da izdigne iznad trenutnih procesa i suprotstavi se onima koji nam ne dozvoljavaju da pričamo da smo Srbi", istakao je Dodik.

On je naglasio da je Republika Srpska danas stabilna i sigurna, ali zarobljena u BiH.

Dodik je istakao da su Srbi jedan i jedinstven narod koji ima pravo da zajedno obilježava svaki svoj praznik, te poručio da danas svaki nacionalno osviješteni Srbin mora da se upita šta može doprinijeti srpskom narodu.

"Presjedniče Republike Srbije gospodine /Aleksandre/ Vučiću dobrodošli u državu srpskog naroda Republiku Srpsku koja prvi put kao svoj dan državnosti obilježava upravo Sretenje!", rekao je Dodik u obraćanju na svečanoj akademiji povodom Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske u Banjaluci.

On je naveo da je zapadna liberalna ideologija smatrala da je sramno istaći pripadnost jednom kolektivitetu koji se zove narod, a pogotovo srpski narod na Balkanu.

"Samo zato da bi lakše mogli da vladaju ovim prostorima", istakao je Dodik.

On je zahvalio Vučiću što je imao viziju da organizuje Svesrpski sabor i da na njemu zajedno bude utvrđena činjenica i da je svaki državni praznik Srbije praznik svakog Srbina gdje god on bio, a pogotovo Srba u Republici Srpskoj.

"Zato je ovo danas prvi put da Republika Srpska obilježava i svoj Dan državnosti, a to je Sretenje. To je normalno i logično. Dugo su nam to zabranjivali. Srbija dugo godina nije imala Dan državnosti dok nije utvrdila Sretenje kao takvo", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da Srbija za vrijeme komunizma nije imala svoj dan državnosti jer su neki htjeli poručiti da ona nije država, a drugima su davali prava na prostoru bivše Jugoslavije.

"Sretenje je dan kada se okupljamo. Drago mi je predsjedniče što ste tu da osjetite koliko ovdje ljudi podržavaju Vas, Vaš uspjeh i ono što ste učinili za Srbiju, što ste je razvili i ojačali. Hvala Vam što i onda kada su Vas pritiskali niste dozvolili da stanete, hvala Vam što ste u spoljnopolitičkoj, odbrambenoj, strategiji Srbije rekli da nikada više nijednog Srbina niko neće progoniti po metodama `Oluje` kako smo to gledali u nedavnoj prošlosti", istakao je Dodik.

On je naglasio da su Srbi u Srpskoj, koji nikada nisu bili "bosanski Srbi", neizmjerno zahvalni Vučiću za sva ta postignuća.

On je istakao da su impresivni rezultati Svesrpskog sabora koji je održan prošle godine.

"Jačajte Srbiju i nemojte dozvoliti da stanete i da Vas zaustavi bilo šta. Pratimo šta se dešava danas u Srbiji. Jedina adresa na koju se ne bi trebalo bilo šta poslati sa stanovišta ovoga što se sad dešava, organizovanja protesta i blokada, niste Vi. Lično znam koliko Vas je pogodila tragedija kao čovjeka, znam koliko ste bili tužni i slomljeni", rekao je Dodik.

On je dodao da je u Sretenjskom ustavu zapisano ono što savremena Evropa do tada nije imala.

"U tom trenutku zapadna Evropa je imala takozvane logore za egzotične `životinje` kako su oni to nazivali, a to su bili robovi koji su dovoženi iz Afrike i drugih dijelova i pokazivani tada tome življu. Srbija je u tom trenutku ukinula ropstvo i rekla da je svako slobodan", istakao je Dodik.

On je naglasio da je prošli vijek stradalnički vijek za Srbe, te da je stravična cifra stradalih Srba u tom vijeku. On je rekao da su Srbi uvijek stali pred najsnažnije sile zato što nisu htjeli da budu pokoreni.

"Stali su pred Turke, Austrougare, pred Hitlera, NATO. Nikada se nismo povukli, platili smo visoke cijene", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da su Srpska pravoslavna crkva (SPC) i pravoslavna vjera identitet srpskog naroda.

On je naveo da su institucije Srpske, zajedno sa SPC, širom Srpske gradile hramove, ali da nisu zapostavljali ni ostale narode.

"Činili smo to i činićemo dalje, ali naše je pravo da volimo SPC i srpsku pravoslavnu vjeru", naglasio je Dodik i zahvalio NJegovom preosveštenstvu mitropolitu banjalučkom Jefremu na prisustvu svečanoj akademiji i podršci.

Predsjednik Srpske je istakao da srpski narod čekaju zanimljiva vremena, da Srbiji treba snaga, te da je svjedok poboljšanja međunarodnog položaja koji je za Srbiju učinio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Sada baš kada nam treba dodatna snaga neki u Srbiji pokušavaju to da smanje, ali vjerujem, gospodine predsjedniče, da ćemo se vratiti toj snazi. Znam da Evropa i svijet nemaju šata suštinski loše da prikažu za Srbiju, ni Vama lično, kao ni za Republiku Srpsku", naveo je Dodik.

Vidi opis Dodik na svečanoj akademiji: Sloboda je sveta riječ za srpski narod Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 22 / 22

On je dodao da su sa strane napravljeni određeni planovi kojima se pokušava srpskom narodu zagorčati život.

"Najveći zlotvor za srpski narod su Englezi koji su napravili sramnu ideologiju o onemogućavanju srpskog naroda. NJihovi ambasadori koji dolaze u Beograd i Sarajevo prolaze edukaciju koja ide samo za tim da se spriječi srpsko nacionalno jedinstvo i objedinjavanje. I koriste ogroman novac, čujem da su za rušenje Vas potrošili više od tri milijarde", naglasio je Dodik.

Dodik je pozvao sve ljude u Srbiji da se okupe oko jedinstvene i moćne Srbije.

"Ponosan sam što pripadam generaciji političara koja objedinjava jedan rasut i stradalnički narod, kao što ste mogli da vidite kroz istoriju", rekao je Dodik.

On je podsjetio na činjenicu da su Srbi u Mašićima podigli Mašićku bunu par godina nakon Karađorđevog ustanka.

"Onda su došli neki drugi, Austrougari, koji su nas na isti način podjarmili i napravili istu politiku smanjivanja srpskog naroda da bi doveli do onoga Kalaja koji je zločinački pokušao ovdje da nas preusmjeri, napravi od nas bosance, napravi bosanski jezik i pismo. Ništa od toga nije uspjelo", istakao je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da se danas otvaraju vrata da se može vratiti potpuni suverenitet srpskom narodu.

"Od nas će to zavisiti, koliko mi učinimo toliko će nas shvatiti ozbiljno. Ono što ne učinimo izgubićemo trajno", napomenuo je Dodik.

S tim razlogom, naveo je Dodik, Srbi u Republici Srpskoj uporno će raditi na što većem objedinjavanju srpskog naroda.

"Mi ne želimo da činimo nikakvo zlo Bošnjacima ni Hrvatima. Naše istorije su veoma teške, istorije sukoba i stradanja, ali prvi korak u osvješćivanju mora da bude – pripadam ovom narodu i hoću dobro prije svega za ovaj narod", istakao je Dodik.

On je upitao zašto je to toliko problematično i zašto se Srbima u Srpskoj šalje "neizabrani Šmit" i neki koji mogu da donose zakone i progone Srbe kao što je to bio slučaj u banjalučkom veleizdajničkom procesu.

"Isto se i danas dešava nama ovdje, ali istrajavamo u tome i nećemo im dati da budu u pravu. Danas smo jedinstveniji nego ikad, zagledani u Srbiju, volimo Srbiju. Ne volim BiH, ali ne mrzim je u mjeri da bih nekom načinio zlo. Bošnjački narod je dobar narod, ali vode ga ideologije koje ga približavaju onome što se zove politički islam, protiv toga jesam. Neka nam vrate dejtonsku BiH, kako je napisana, mi nemamo problem sa tom BiH. Za BiH izvan izvan dejtonskog slova imam problem, protiv nje smo i zato ćemo se boriti. Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija i srpski narod!", poručio je Dodik.

(MONDO)