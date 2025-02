Dodik: Da vidimo ko će me uhapsiti, nećete me vidjeti u zatvoru

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Sud BiH inkvizicijski i da ga neće vidjeti u zatvoru zato što bi to bilo poniženje za Srbe.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"Ja za sebe ne smatram da sam Republika Srpska, ali smatram da sam većinska volja srpskog naroda ovdje, jer je taj narod birao mene. I ja ne želim da prevarim narod", rekao je Dodik večeras za Radio-televiziju Vojvodine.

On je naveo da hoće da, kad ne bude predsjednik, dođe u Novi Sad ili u Banjaluku i da ga ljudi iz poštovanja pozdravljaju, a ne da za njim psuju.

"Ko će me uhapsiti? Imate još Britance ovdje koji se vrzmaju i sa tim nekim svojim snagama. Probajte, `ajde da vidimo", rekao je Dodik.

On je ukazao na cinizam Britanaca za koje je rekao da su napravili strategiju uništenja Srba na Balkanu.

Odgovarajući na pitanje kakav odgovor iz Federacije BiH očekuje na odluke Narodne skupštine Republike Srpske poslije presude Suda BiH, Dodik je rekao da očekuje frustraciju i da govore da je "Dodik ovakav i onakav".

"Naravno da želimo da ostane mir. Pozvali smo i pozivamo na razgovore", rekao je Dodik.

On je naveo da se druga strana ponaša ignorantski, kao i do sada.

"Oni imaju te stečene i nametnute stvari. I oni govore, da je to nedodirljivo. To što nema u Ustavu nema veze. Kriv je Dodik zato što neće da prihvati promjenu Ustava. Vratite nas na Ustav, mi ostajemo u BiH. Nećete da vratite, mi ne želimo da ostanemo u vanuustavnoj BiH, jer je ona kao takva eksploatatorska i neželjena za bilo koga od nas", naglasio je Dodik.

On je dodao da to nije secesija, nego politička volja.

"U normalnim zemljama moj stav da štitim Ustav i tražim primjenu Ustava, bio bi nagrađen. Samo u BiH u nakaradnom razmišljanju muslimana, ovdje se to smatra greškom. Nama nije stalo do bilo kakve prisile, nasilja, ili nečega drugog, ali jeste do provođenja političke volje", rekao je Dodik.

On je dodao da zato Narodna skupština i vladajuća struktura koja gotovo da ima dvotrećinsku većinu u parlamentu kao strana za sprovođenje Dejtonskog sporazuma poziva Federaciju na pregovore.

"I da se vratimo na Ustav BiH i da poručimo da smo u takvom ustavnom uređenju koje poštuje napisani međunarodni sporazum spremni da radimo. Ali odbacujemo sve što je van Ustava i van naše volje jer je rečeno da se stvari mogu mijenjati samo obostranom saglasnošću strana, Republike Srpske i Federacije", naveo je Dodik.

On je dodao da je sva intervencija međunarodnog faktora bila da uništi stranu Republiku Srpsku.

"Zato su udarili na mene. Zato što kao predsjednik predstavljam Republiku Srpsku", ukazao je Dodik.

On je naveo da jeste za to da se mirno živi i da nema ništa protiv muslimana i Hrvata.

"Imamo tešku istoriju. I nisam spreman da bilo šta učinim radi nekog istorijskog poravnanja. To je nemoguće. Ali jesam spreman da odbranim našu poziciju. Ona piše u Ustavu", poručio je Dodik.

(Srna)