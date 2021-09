U Beogradu je održana Parada ponosa "Beograd Prajd 2021". Učesnici Prajda, predvođeni pop zvijezdom Natašom Bekvalac, prošetali su ulicama Beograda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon govora organizatora i kume ovogodišnjeg prajda Nataše Bekvalac, i šetnje centralnim gradskim ulicama, Beogradski prajd se vratio u park Manjež gdje je napravljena žurka za učesnike manifestacije.

Na ovogodišnjoj šetnji pojavio se i ambasador SAD Entoni Godfri, koji je podržao događaj.

Poslije uvodnog programa, šetnja je krenula iz tzv. Prajd parka (parka Manjež) trasom: Nemanjina (do Vlade Srbije), Kneza Miloša, Kralja Milana, preko Trga Nikole Pašića i ponovo do Manježa. U tom parku je potom počela žurka koja će trajati do 23 sata.

Na njoj će nastupiti kuma Prajda Nataša Bekvalac, kao i MC Sajsi, Sara Jo i Bojana Vunturišević. Pogledajte detalje ovogodišnje šetnje zabilježene okom kamere našeg reportera:

Vidi opis Bez incidenata: Održana Parada ponosa u Beogradu Prajd parada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 1 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 2 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 3 / 70 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 4 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 5 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 6 / 70 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 7 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 8 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 9 / 70 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 10 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 11 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 12 / 70 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 13 / 70 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 70 14 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 15 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 16 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 17 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 18 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 19 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 20 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 21 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 22 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 23 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 24 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 25 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 26 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 27 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 28 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 29 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 30 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 31 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 32 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 33 / 70 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 70 34 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 35 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 36 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 37 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 38 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 39 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 40 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 41 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 42 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 43 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 44 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 45 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 46 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 47 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 48 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 49 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 50 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 51 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 52 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 53 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 54 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 55 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 56 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 57 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 58 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 59 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 60 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 61 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 62 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 63 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 64 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 65 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 66 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 67 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 68 / 70 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 69 / 70 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 70 70 / 70

(MONDO)