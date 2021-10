"Otišao i nije se vratio": Oglasio se otac osumnjičenog rođaka za ubistvo Đokića (VIDEO)

Osumnjičeni je, kako se sumnja, unapred sve isplanirao, pripremio naftu, našao rupu gde će zakopati tela, odveo ih tamo, ubio i zapalio.

Osumnjičeni za ubistva Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (26) Đokić priveden je večeras, saopšteno je iz MUP-a. Saopšteno je i da je nađena i značajna količina novca koja je navodno pripadala ubijenoj porodici.

Na imanju koje je koristio osumnjičeni pronađeni su izvjesni predmeti koji su prema oceni policije bili dio ovog svirepog ubistva. U pitanju je G. Dž., brat od tetke ubijenog Gorana.

Sada se oglasio i otac osumnjičenog, koji je ukratko ispričao kako je izgledalo hapšenje G. Dž. Nakon hapšenja njegovog sina, koji se sumnjiči za ubistvo cijele porodice i svojih rođaka, nesrećni otac izjavio je da nema šta da kaže.

"Bili su ovdje kod nas policajci, on je uhapšen kao osumnjičeni ali mi ne znamo ništa. NIšta mi nisu rekli, niti znam, nisam bio tu dok se to događalo. Juče je uhapšen. Ne znam kako je došlo do svega toga. Bili su policajci sa njim, neku su kontrolu vršili i sa njima je otišao. Otišao je i nije se više vratio. Nemam šta drugo da kažem", rekao je otac osumnjičenog.

Osumnjičeni G. Dž. je navodno živio svega četiri kuće od porodice Đokić.

Kako piše "Blic", osumnjičeni je vatrogasac u penziji, ima suprugu i dva sina. Jedan sin mu je vatrogasac, kao i on, dok mu je drugi sin pripadnik Vojske Srbije.

G. Dž. je često prao Goranova kola, pošto on nije imao povjerenja u radnike perionice sve zbog sefova koje je držao u automobilu i tako je i saznao gdje Đokić krije novac!

Osumnjičeni je, kako se sumnja, unaprijed sve isplanirao, pripremio naftu, našao rupu gdje će zakopati tijela, odveo ih tamo, ubio i zapalio.

Podsjećamo, porodica Đokić je posljednji put viđena u selu Žitkovac kod Aleksinca a potraga za njima je počela 26. septembra. Njihov automobil pronađen je spaljen 2. oktobra, a nakon toga su nađena i tijela Gorana, Gordane i Lidije Đokić.

