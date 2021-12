Srbija: Država daje po 100 evra mladima od 16 do 30 godina

Za pomoć će moći da se prijavi više od milion osoba.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu mjeru državne pomoći, usmjerenu ka mladima.

"Za sva lica od 16 do 30 godina pripremili smo mjeru koja će se brzo realizovati, to je mjera podrške. Svi mladi koji su napunili 16 godina, pa do lica koja će u 2022. napuniti 30 godina ili bar jednim dijelom imali nepunih 30 godina, imaće pravo da se prijave od 15. do 30. januara i već 1. februara da dobiju novčani iznos od 100 evra. To je oko 1.050.000 lica između 16 i 29, odnosno 30 godina", istakao je predsjednik Vučić, dodajući:

"Pripremili smo meru naše podrške, da bi pokazali našu pažnju tim licima, i da bi ti mladi mogli da kažu: 'Evo, jedan dan nam je država pokazala da može da izdvoji za nas makar u pažnji", rekao je Vučić.

On je, takođe, zahvalio zdravstvenim radnicima, koji će dobiti 10.000 dinara podrške, i rekao da će 10. februara biti uplaćena pomoć penzionerima od 20.000 dinara. On je potvrdio i da će država dati 300 hiljada dinara za prvo dijete od prvog januara

"Uvešćemo izmjene zakona i preventivne mere u borbi protiv nasilja nad ženama i protiv vršnjačkog nasilja", rekao je predsjednik Vučić.

