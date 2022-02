Krivokapić okrivio Mila i Dritana: Od sutra više neću biti predsjednik Vlade Crne Gore (VIDEO)

Premijer Zdravko Krivokapić kazao je na današnoj konferenciji za medije da zna da sutra više neće biti predsjednik Vlade jer je to "davno dogovoreno".

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Nagovarli su me da podnesem ostavku, meni ništa ne znači hoću li biti premijer dan više. Sutra ću prestati da obavljam ovu funkciju jer je to dogovorio Milo Đukanović. Govorio sam, maske će pasti, ali nije dovoljno da one padnu, moraju se skinuti do kraja", kazao je Krivokapić i dodao da su "maske upravo pale".

On je dodao da je u duši i dalje "samo profesor" i da je u politiku ušao zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

"Ja sam ispunio svoj politički cilj pred narodom sam čistog obraza. Rušenje Vade pokrenuo je Abazović", kazao je premijer i dodao da je "sve davno isplanirano".

"Ništa tajno radio nisam", rekao je Krivokapić.

"Znao sam da će se nešto ovako desiti, znao sam da građani razumiju i da nas napadaju oni čiji su interesi debelo ugroženi. Ova Vada nije mogla podnijeti napade iznutra. Znao sam i da će taj napad pokrenuti oni koji su najviše dobili od ove Vlade, oni koji su najmanje radili. Mogao sam postupak razrješenja Abazovića pokrenuti i ranije, ali bi morao da objašnjavam zašto, danas je to svima jasno. Abazović će sutra sa DPS-om izglasati nepovjerenje Vladi i to je slika koja govori više od hiljadu riječi", kazao je premijer.





Pogledajte 00:56 Zdravko Krivokapić Izvor: MONDO Izvor: MONDO



On je kazao da Abazovića treba pitati zašto nije ruka pravde stigla mnoge ljude u Crnoj Gori.

"Po njegovom, a ne mojom kontrlom bio je i ministar unutrašnjih poslova i direktor policije. To je ta ekipa koja je htjela da spriječi i ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju, ali se, zahvaljujući Bogu, to nije desilo. To je ekipa koja treba da nas ubijedi da je Crna Gora sa pravom najveći uvoznik banana u Evropi. To je radio i prethodni režim Mila Đukanovića, ubijeđivao nas da je svaki građanin mjesečno može da pojede 24 kilograma banana", rekao je Krivokapić.

On je kazao da bi želio da etika uđe u politiku.

"Da nije bilo ovoga, ne bi znali koliko je prevrtljivo zaklinjanje u nikad i političku čast", kazao je premijer Crne Gore i dodao da je Abazovića mogao razriješiti prethodne godine nakon svih dešavanja oko ustoličenja mitropolita Joanikija.

Pemijer je rekao da je "sjedio na električnoj stolici" i da je trebalo da sagori.

"Niko se neće moći sakriti, sve će skoro biti poznato, ovo je tek početak prevare. Građani, otvorite oči prilikom sledećg glasanja, nemojte nikad zaboraviti ovaj dan", poručio je premijer.





(Mondo.me/Gordana Bojanić)