Održana vježba "Štit 2022": Vojska Srbije pokazala novi raketni sistem

Novo naoružanje Vojske Srbije predstavljeno je na vojnoj vježbi "Štit 2022" koja je održana u subotu u Batajnici.

Izvor: Fonet/Milica Vučković

Na vojnom aerodromu "Pukovnik - pilot Milenko Pavlović" održan je prikaz dela sposobnosti srpskih vojnih snaga pod nazivom "Štit 2022". Vojnoj vježbi su kao posmatrači mogli da prisustvuju i građani. Veliku pažnju privukao je kineski raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa "FK-3" koji je predstavljen u Batajnici na prikazu borbene gotovosti i sposobnosti u okviru ove vojne vježbe.

Brigadni general Tiosav Janković, komandant 250. raketne brigade za protivvazdušnu odbranu, izjavio je da PVO sistem FK-3, koji je bio prikazan na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici predstavlja izuzetan doprinos PVO sistemu Srbije. On je istakao da ovak PVO sistem ima veliku zonu uništenja, domet po daljini do 100 kilometara i po visini do 27 kilometara.

"Ako ovo uporedimo sa sistemima koje smo do sada imali u naoružanju, čiji je domet do 20, 25 kilometara, jasno je kako sistem PVO dobija na kvalitetu. Raketni sistem FK-3 donosi moć odvraćanja od ugrožavanja iz vazdušnog prostora, a u slučaju istog ima sposobnost neutralisanja svih prijetnji", naveo je Janković.

Na prikazu si predstavljeni i helikopteri "Mi-35" ruske proizvodnje, "Erbasove" letelice "H145M", koje su bile potpuno opremljene i naoružane.

Kopnena vojska na vojnoj vježbi u Batajnici pokazala je dejstvo modernizovanih tenkova "M-84M" i "T-72MS" i široke palete borbenih vozila - "Lazar", "Miloš", "MRAP", "BOV". Sastavni dio nove snage Vojske Srbije je i samohodna haubica "Nora B52", digitalizovani višecijevni raketni sistem "Oganj", kao i robotizovane platforme "Mali Miloš".

Robotizovana vozila "Mali Miloš" su treća generacija ovih vozila, a Srbija je pionir u ovakvim sistemima. Kako kažu stručnjaci, ovo su sistemi budućnosti.

"Šumadija" je modularni višecijevni raketni sistem vatrene podrške Vojske Srbije. Sistem poseduje Srpsku balističku raketu koja služi za uništavanje neprijateljskih vojnih baza, aerodroma, luka, fabrika, vojnih magacina. Sistem ima dvije rakete, Jerina 1 dometa do 285 km i "Jerina 2" dometa do 75 kilometara.

Srpskoj javnosti predstavljen je modernizovani tenk "M-84", označen kao "M-84 AS 1". Tenk je dobio brojna poboljšanja i prije svega produženje životnog vijeka samog tenka.

Pogledajte 01:01 Pogledajte prikaz moćnog oružja vojske Srbije Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)