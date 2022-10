Plenković: "Petrovačka cesta" za Hrvatsku ne postoji

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da želi podržati BiH u sticanju statusa kandidata za ulazak u EU ako to bude moguće već na sastanku Evropskog savjeta u decembru jer je to dobro za sve narode u BiH.

Izvor: Anadolija/Željko Miličević

Plenković je rekao da se Vlada zalagala za položaj Hrvata u BiH i da se Hrvatska založila da se konstitutivnost naroda u BiH uvrsti u Strateški kompas EU.

On je rekao da je Vlada doprinijela tome da Kristijan Šmit interveniše u Ustav FBiH i Izborni zakon BiH, prenio je HRT.

"On je jedini mogao pomoći i pomogao je. To se ništa nije dogodilo slučajno. Želimo podržati BiH u sticanju statusa kandidata... Što je BiH bliže EU, to će biti i bolje riješena otvorena pitanja koja imamo", rekao je Plenković nakon što je Evropska komisija predložila prošle sedmice da BiH bude dodijeljen status kandidata pod uslovom da preduzme niz reformi.

On je rekao da je za Hrvatsku nepostojeći proces koji je pokrenut u Srbiji protiv hrvatskih pilota "Petrovačka cesta" iz 1995. godine kada je raketirana kolona srpskih izbjeglica.

"Nije nam prihvatljivo ponašanje Srbije kad je riječ o hrvatskim pilotima. Za hrvatske pilote, a i nas kao državu, taj proces ne postoji", rekao je Plenković tokom predstavljanja godišnjeg izvještaja rada Vlade Hrvatskom saboru.

Optužnica tereti oficire hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića da su u akciji "Oluja" 7. i 8. avgusta 1995. godine naredili avionsko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti, kod Bosanskog Petrovca, kao i u mjestu Svodna u BiH.

U bombardovanju hrvatske avijacije 7. avgusta 1995. godine kod Bravskoga, mjesta koje se nalazi između Petrovca i Ključa, u izbjegličkoj koloni poginulo je deset ljudi, među kojima četvoro djece, dvadesetogodišnja djevojka i osamdesettrogodišnja starica, a nekoliko desetina lica je teže i lakše ranjeno.

Ova izbjeglička kolona krenula je iz sjeverne Dalmacije i Like, te u Martinbrodu preko Une prešla u Republiku Srpsku.

