Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost: Saopštio sam predstavnicima kvinte i EU da obmanjuju javnost

U Beogradu je završena sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost kojom je predsjedavao predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjedavao je danas sjednicom Savjeta za nacionalnu bezbjednost, nakon čega se obratio medijima.

"Saslušali smo zahtjeve Srba s Kosova i Metohije, koji su nas upoznali sa potrebama i svime sa čim se suočavaju, posebno uoči roka koji je režim u Prištini dao za preregistraciju i oduzimanje tablica i automobila ukoliko ih ne promene. Riječ je o KM tablicama", rekao je predsjednik Srbije, pa dodao:

"Nismo tu da bismo bili s njima kad je lako nego i kad je teško. Prije nekoliko dana dobili smo demarš nekih predstavnika odnosno akt zemalja Kvinte i EU i u njemu, u tački 2, piše da treba da razumijemo da je kosovska akcija legitimna i u skladu sa sporazumom, a da je problem u vremenu i metodama. Rekao sam im da to nije istina i da obmanjuju javnost i da je riječ o notornim lažima te da oni nemaju nikakvo pravo na to ni po jednom sporazumu... Nikakve veze sa realnošću i napisanom nema... Zašto se to radi? Objasniću odakle izvlače inicijativu za 10 mjeseci za preregistraciju. Potrebno je da se prikaže prištinska strana kao da su suštinski dobri. Naravno da je potrebno da svi Srbi imaju RKS tablice jer podržavaju nezavisno Kosovo. Akt o tome ne postoji, ali koga briga", naveo je Vučić.

On kaže da su KS tablice statusno neutrale, međutim privremene prištinske vlasti insistiraju na RKS tablicama iz razloga što nisu statusno neutralne.

"Mi prihvatamo statusno neutralne tablice, ali oni neće da čuju za njih. Uradili su sve suprotno od sporazuma koji smo imali. Objasnili su nam da imaju pravo na to, ali će ih zamoliti da preregistraciju malo odlože. Pokušavaju da nas predstave kao nezahvalne Srbe. Njihov plan je da puste izlazak KM tablica, ali da im ne dozvole da se vrate na teritoriju KiM sa tim tablicama, ali nisu razumjeli šta sve tada proizvode. Misle da će to biti lagana odluka i da im svijet neće zameriti. Naići će na demokratski otpor srpskog stanovništva. Srbija neće dozvoliti progon i ubijanje svog naroda. Neće se ponoviti 2004. godina, 17. mart ili bilo koja slična akcija", objasnio je Vučić.

Predsjednik je naglasio da "ne postoji nijedan akt koji predviđa formiranje vojske tzv. Kosova kad se zapadne zemlje već toliko drže poštovanja rezolucije UN i međunarodnog prava, a gdje to piše kad je u paragrafu 6 izričito zabranjeno formiranje vojske tzv. Kosova", naglasio je on.

Sjednica koja je počela u 10 i trajala oko sat, juče je hitno sazvana pošto je predsjednik reagovao na pismo koje su mu uputili predstavnici Srpske liste i zakazao sednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Srpska lista je tražila sastanak zbog, kako su naveli, "najave Aljbina Kurtija da će 1. novembra početi sa otimanjem imovine naših građana i vozila sa srpskim registarskim oznakama". Vučić je prije početka sjednice održao sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, a predsjednik Srpske liste Goran Rakić kazao je novinarima poslije sastanka da će, ukoliko dođe do oduzimanja imovine i tablice Srba, oni "pružiti miran, nenasilan i demokratski otpor". On je rekao da će "ako Priština krene sa nasilnom akcijiom oduzimanja vozila sa KM tablicama blokirati sve prelaze i ulaze od sjevera ka centralom Kosovu".

