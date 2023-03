Nove cijene putarine na auto-putevima u Srbiji

Nakon poskupljenja vozači putničkih automobila će putarinu, u zavisnosti od dionice, plaćati najviše 200 dinara skuplje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlada Srbije juče, 23. marta, donijela je odluku da putarina poskupi za 14 odsto. Nove cijene stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku". Vozači putničkih automobila će putarinu, u zavisnosti od dionice, plaćati najviše 200 dinara skuplje.

Putarina će biti skuplja za 14 odsto za one koji naknadu korišćenja auto-puta ne plaćaju putem uređaja za elektronsku naplatu putarine ENP. Vozači koji koriste taj uređaj imaće poskupljenje od osam odsto. Nova cijena za deonicu puta Beograd - Niš iznosiće 1.014 dinara, od Beograda do Čačka 535 dinara. Za putovanje do Novog Sada iz glavnog grada Srbije biće potrebno da se izdvoji 273 dinara.

Od Beograda do Preševa putarina će koštati 1.698, a do Dimitrovgrada 1.493 dinara. Vozači putničkih automobila putarinu od Beograda do Šida plaćaće 479, a do Subotice 730 dinara.

Nove cijene za najfrekventnije deonice

Beograd - Čačak 535 dinara

Beograd - Niš 1.014

Beograd - Novi Sad 273

Beograd Subotica 730

