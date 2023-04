Sukobu u studiju: "MILO ĐUKANOVIĆ ĆE IĆI U ZATVOR ILI NEĆE BITI U CRNOJ GORI!"

Čedomir Jovanović, lider LDP-a i prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije su komentarisali rezultate izbora u Crnoj Gori.

Najdugovečniji predsjednik u Evropi je izgubio u izbornoj trci ubedljivo, sa 60 prema 40 odsto glasova, od strane Jakova Milatovića, koji otprilike ima godina koliko je njegov protivnik proveo na vlasti. Predsjedničke izbore u Crnoj Gori komentarisali su gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir TV Čedomir Jovanović, lider LDP-a i prof. dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

"Čestitao bih svima u Crnoj Gori na jučerašnjim izborima, a novom predsjedniku želim puno sreće. Drago mi je što je sve prošlo u miru i što je Đukanović demantovao sve koji su ga opisivali kao posljednjeg evropskog diktatora. To je čovjek koji je dva i po sata poslije parlamentranih izbora priznao rezultate i čestitao novoj većini koja je imala samo jednog poslanika više. To je čovjek koji je pobijedio ubjedljivo u prvom krugu, a u drugom dosegao maksimum u ovom trenutku", započeo je Čedomir Jovanović. Predsjednik LDP potom je i konkretnije analizirao ishod drugog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori.

"To je logično da posle više od 30 godina vlasti svi žele promene. I Đukanović je sam pokušao tako nešto da uradi. Nije imao sreće sa Željkom Šturanovićem koji je umro na pola svog mandata. Drugi put je to uradio sa Igorom Lukšićem, ali je i tada Crna Gora tražila njega kao lidera, a ne nekog drugog. Mnogo toga se u međuvremenu desilo, ne bih htio da budem previše grub prema pobjednicima, ali se juče glasalo za i protiv Đukanovića. Milatović je mlad čovjek bez velikog političkog iskustva, očigledno je da je njegov uspjeh u prvom krugu obavezivao druge da ga podrže. Na bilbordima uoči drugog kruga nije pisalo "Glasajte za Jakova Milatovića", nego "Glasajte da smijenimo Mila Đukanovića"", istakao je Jovanović i pojasnio: "Tu političku promjenu u Crnoj Gori donijela su dva fatora. Više od 30 godina na vlasti Đukanovića i srpsko pitanje koje se otvorilo u Crnoj Gori. Nije to problem samo za Crnu Goru nego i za Srbiju. Odnosi dvije zemlje su dramatično poremećeni nakon litija. Tad sam razgovarao s Milom Đukanovićem koji je bio ubijeđen da iza toga stoji naša vlast i Vučić. Rekao sam mu: "Milo, Amfilohije je prokleo mene 2001, u međuvremenu je prokleo i tebe. Pogledaj šta se valja po crnogorskim ulicama i trgovima i govore o tebi, a misle na nas u Srbiji".

I to je ono što me brine.

Jovanović se osvrnuo i na "srpsko pitanje" u Crnoj Gori, za koga vjeruje da još nije do kraja riješeno.

"Već danas su ta pitanja pokrenuta, pažljivo sam gledao gostovanja crnogorskih političara po jutarnjim programima, koji otvoreno kažu da nisu glasali za Milatovića nego protiv Đukanovića. Tražimo status konstitutivnog naroda, ravnopravnost u jeziku, više prostora u institucijama. Otvara se čitav niz pitanja, koja su potpuno legitimna, ali odudaraju od platforme Milatovića koji je insistirao da se više ne bavi identitetskim pitanjima, da ostavi prošlost iza nas i da se bavi ekonomijom. Neće to baš ići tako, a mislim da smo dužni da poštujemo je i način tranzicije i ponašanje Đukanovića, koji nije bio nekorektan prema novinarima, gledao sam pres konferenciju. Vidjeli ste kako je to izgledalo, to je neka vrsta revolta, prkosa i inata. Nekad su se u toj zemlji svatovi na putu ubijali jer ne mogu oko nečega da se dogovore, a Crna Gora je jedina republika bivše Jugoslavije u kojoj se nije ratovalo. Sve fundamentalne odluke su donijete bez većih posljedica", smatra Jovanović.

Dejan Miletić izrazio je svoje mišljenje dan nakon završetka drugog kruga izbora i pobjede Jakova Milatovića.

"Biti 30 godina na vlasti nije jednostavno, pa poslije priznati poraz. Svaka čast, izdržao je Milo to muški. Sve je prošlo mirno, na sreću. Prije svega treba čestitati Crnoj Gori na slobodi nakon što je jedan čovjek uzurpirao vlast 30 godina, uspostavio vlast preko službi, kriminalnih grupa. Jedna era je završena, počinje era, nadam se, saradnje. Šta je radio Đukanović, znamo dobro, šta će Milatović, ne znamo. Ne možemo kritikovati jer za to sad nema osnova. Za sada je njegov nastup umjeren i odmjeren, a trenutno je vlast u vladi, dok je predsjednik protokolarna funkcija", rekao je Miletić.

Osvrnuo se i na politiku koju je poraženi na izborima vodio u posljednjih nekoliko godina.

"Milo je počeo da koči promjene, da napada i pljuje Srbiju i dotjeralo je cara do duvara, bilo je i krajnje vrijeme. Nepovratni procesi se odigravaju, Crna Gora ne može da računa na veću pomoć ni od koga nego od Srbije. Sazrijevaće i ta spoznaja korak po korak, to su preduslovi za unapređenje života tih ljudi, a kasnije i saradnje sa Srbijom. Milo je dodatno odrodio Crnu Goru od Srbije nakon što su to započeli komunisti", dodaje Miletić.

Voditelji su nakratko prekinuli razgovor i najavili sinoćnu izjavu bivšeg ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božovića, koji je prilično emotivno dočekao Milov politički kraj.

"Ne bih komentarisao emocije, ali ne znam kako gospodin Božović nije iskoristio to što već dvije i po godine Milo Đukanović nema izvršnu vlast u Crnoj Gori i njegov status ne zavisi od Đukanovića, već od prvog premijera Krivokapića i drugog Abazovića. Kao i od Jakova Milatovića, koji je bio član prve vlade i kandidat na izborima. Kakve veze ima poraz Mila? Nije ga on protjerao. Njega neće da prime oni koji su bili protivkandidati Đukanoviću", objasnio je Jovanović.

Zatim je prokomentarisao i optužbe na račun Đukanovića za povezanost s kriminalom.

"Pa, kavački klan je imao uporište u srpskom MUP-u, je l' to znači da je naša država mafijaška? To je mnogo ozbiljnija priča od one koju svodimo na tabloidne naslove. Taj čovjek je sačuvao mir u Crnoj Gori, napravio od zemlje onu koja je najdalje u regionu otišla u evrointegracijama, uveo ju je u NATO. Taj čovjek je mirno predao vlast ne sinoć, nego prije dvije i po godine. Na njegovo mesto su došli ljudi koji su tu zemlju razorili", ocijenio je Jovanović.

Miletić je takođe komentarisao status Vladimira Božovića i nemogućnost da obavlja posao ambasadora.

"Predsjednik je taj koji daje agreman ambasadoru, mora preko njega da prođe cijeli proces, čak i kad bi vlada htjela. Neka oni to raspetljavaju, vidjećemo da li će se njegov status mijenjati. Narod Crne Gore je rekao šta je imalo, rekao je Milu "Zdravo, nema više". On je za mene pokojnik u političkom smislu. Nemam namjeru da ponavljam koliko je štete nanio srpskom narodu. Neću da ga oplakujem, mislim da će za godinu dana ili biti u zatvoru ili neće biti u Crnoj Gori", rekao je Miletić.

Na njegovu opasku nadovezao se Jovanović, rekavši da nije on Milov advokat. "Ja ovde ne branim Mila Đukanovića, ne brinem se za njega. On je istorijska ličnost za Crnu Goru. Ovde danas 75 odsto Srba smatra Miloševića velikom istorijskom ličnošću".

