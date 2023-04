MILO NAPUSTIO DPS! Glavni odbor prihvatio ostavku Đukanovića, vodio stranku 25 godina

Glavni odbor Demokratske partije socijalista (DPS) prihvatio je ostavku Mila Đukanovića.

Milo Đukanović podneo je ostavku na mesto predsednika Demokratske partije socijalista (DPS) u utorak. On se na čelu ove stranke nalazio od 1998. godine. Đukanović je obavijestio svoje partijske kolege o ovoj odluci, a sada je Glavni odbor prihvatio ostavku Mila Đukanovića, prenose crnogorske "Vijesti".

Sednica Glavnog odbora održana je danas u Podgorici, a za vršioca dužnosti izabran je Danijel Živković (36).

U DPS-U OD POČETKA

Demokratska partija socijalista (DPS) nastala je sredinom 1991. godine transformacijom dotadašnjeg Saveza komunista Crne Gore. Na prvom (osnivačkom) kongresu DPS, koji je održan 22. juna 1991. godine u Podgorici, za prvog predsjednika DPS izabran je Momir Bulatović, dotadašnji predsjednik Centralnog komiteta SKCG, koji je u to vrijeme bio i predsjednik Predsedništva Crne Gore. Pošto je većina poslanika u tadašnjoj Skupštini Crne Gore učestvovala u transformaciji SKCG u DPS, stranka je od svog nastanka bila vladajuća, a u najužem rukovodstvu stranke nalazio se i Milo Đukanović, tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore. U momentu nastanka DPS-a, 1991, on je imao samo 29 godina.

U međuvremenu je Đukanović 32 godine bio na vlasti, sve do prošlog vikenda, kada je izgubio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Bio je predsjednik vlade Crne Gore u četiri mandata, počev od 1991, a predsjednik države bio je u dva - od 1998. do 2002, kao i od 2018. do tekuće godine. Takođe, bio je i vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova 2006.

Svoj odlazak najavio je prije malo više od mjesec dana, u razgovoru sa novinarima u Vili Gorica: “Znate da je za 2023. godinu oročeno da se, dva ili tri mjeseca nakon završetka predsjedničkih i parlamentarnih izbora, organizuju izbori i u DPS-u, neposredni, gdje će se članovi partije izjašnjavati oko njenog novog rukovodstva. Ono što mogu da vam sa sigurnošću kažem je da će kroz te izbore DPS dobiti novog predsjednika”, izjavio je tom prilikom odlazeći predsjednik Crne Gore.

Đukanović je ranije izjavio da je njegovo povlačenje sa čela stranke bilo na stolu na Kongresu 2021. godine, ali je tada zaključeno da nije vrijeme za to. Sa čela stranke povukao se nakon poraza na predsjedničkim izborima u kojima je u drugom krugu izgubio od Jakova Milatovića koji je osvojio 60 odsto glasova naspram Đukanovićevih 40.

Ko je njegov nasljednik?

Danijel Živković (36) završio je osnovnu i srednju školu u Pljevljima, a Pravni fakultet u Podgorici. Pripravnički staž je završio u Opštini Pljevlja, bio je zaposlen u rudniku uglja poslije čega je radnu karijeru nastavio na kadrovskim poslovima u opštini Pljevlja. Odbornik je u Skupštini opštine Pljevlja u drugom mandatu. Živković je takođe bio poslanik DPS-a i u prošlom sazivu Skupštine Crne Gore.

Danijel Živković

