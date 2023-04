Sunovrat Mila Đukanovića: Bivšem predsjedniku Crne Gore naređeno da sruši svoje zgrade u Nikšiću

Milu Đukanoviću naređeno je da sruši svoje nelegalno izgrađene objekte u Nikšiću u naselju Kočani.

Izvor: YouTube/Printscreen/Predsjednik Crne Gore

Milu Đukanoviću je, kako saznaje Demohrišćanski pokret, Urbanističko–građevinska inspekcija, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, naredila da sruši svoje nelegalno izgrađene objekte u Nikšiću u naselju Kočani.

Kako se navodi, objekti su u suprotnosti sa važećim Prostorno-urbanističkim planom opštine Nikšić. Građevinski inspektor je dao rok od 20 dana za izvršenje ove mjere, piše RTCG. "Građani i na ovom primeru mogu da vide ko je vladao Crnom Gorom tri decenije, ko je do juče bio predsjednik, a o pojedinim ljudima iz njegovog okruženja evo već pune dvije godine, pa i više, se bave policija, sudstvo i tužilaštvo. Građani, pa i onih 40 odsto koji su glasali za predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića, i sada mogu jasno da vide, ako već do sada nisu, ko je kršio zakon, kako je to radio i što je najvažnije, koliko je Milo Đukanović poštovao crnogorske institucije za koje se, prema njegovim riječima, najviše zalagao, navodno ‘braneći Crnu Goru’. Ovakva je, očigledno, bila njegova svaka odbrana Crne Gore“, zaključuju u pokretu.

(MONDO)