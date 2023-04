Novi ciklon se nadvija na Balkanom: Prognoza do kraja aprila vam se NEĆE DOPASTI

Dolazi nam naoblačenje, kiša, pljuskovi i snijeg u višim planinama, najavio je Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Pod uticajem novog ciklona u subotu i nedjelju poslije podne, koji bi se mogao zadržati do drugog dijela sljedeće sedmice, moguće su i obilnije padavine, posebno lokalno. Dolazi nam naoblačenje, kiša, pljuskovi i snijeg u višim planinama, najavio je Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi. Čubrilo poručuje da je kraće otopljenje moguće oko 24. aprila, ali za sada dugoročan signal sve do kraja mjeseca favorizuje svježe i nestabilno vrijeme.

Prema njegovim proračunima danas se očekuje prolazno prolepšanje vremena te bi uz dosta sunca samo ponegdje uglavnom u planinskom dijelu regiona bilo prolaznog pljuska. Vjetar bi se ponovo okrenuo na južni smjer te bi maksimumi bili u porastu i trebali bi se kretati od +9 do +17 stepeni Celzijusa, piše Blic.

U nedjelju će se ka nama širiti uticaj novog ciklona čiji će se centar iz središnje Italije premještati ka Jonskom moru. Nad zapadnim dijelom regiona biće pretežno oblačno i svježije, dok će nad istočnim i sjevernim predelima prvi dio dana još imati dosta sunca, ali se i tamo poslije podne očekuje povremena kiša ili pljusak. Dnevni maksimumi nedjelju od oko +7 na zapadu do oko +16 na istoku regiona.

Od ponedjeljka do četvrtka pod uticajem sporopokretnog ciklona biće pretežno oblačno i realtivno svježe uz čestu pojavu kiše i pljuskova, dok bi u predelima preko 900 metara nadmorske visine bilo susnježice i snijega. Vjetar će se okrenuti na istočni i sjeveroistočni, a zatim na sjeverozapadni smjer. Marko Čubrilo objašnjava da proračuni modela još uvijek variraju po pitanju očekivanih akumulacija, ali je konkretnija, prolećna, kiša izgledna nad većim dijelom regiona i do narednog četvrtka bi padavinski totali, uključujući i sutrašnju kišu, često bili i do oko 40mm taloga.

Za par dana će se znati tačan padavinski potencijal tog ciklona, ali u ovom momentu ima oblasti gde modeli imaju i preko 100mm taloga. Maksimumi će biti uglavnom oko ili malo ispod prosjeka i trebali bi se kretati od +7 do +14 stepeni Celzijusa.

"Oko narednog četvrtka vjerovatno slijedi prestanak padavina uz smanjenje oblačnosti i oko 24. aprila bi moglo biti malo toplije i sunčanije. Međutim dugoročno gledano, poslije 24. aprila stoji signal za nov period relativno svježeg i kišovitog vremena. Kako je to jako udaljen termin promjena će vjerovatno biti", zaključuje.

