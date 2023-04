Danas promjenjivo oblačno i sunčano, ponegdje kiša

U BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz kraće sunčane periode i mjestimičnu kišu, uglavnom u južnim i sjevernim krajevima.

Izvor: Shutterstock

Uveče se očekuju jače padavine na jugu i zapadu, uz uslove za lokalne pljuskove i nepogode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren do jak jugozapadni, na sjeveru pretežno slab do umjeren zapadnih smjerova.

Najviša temperatura vazduha biće od 11 do 17 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, a u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima i vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Radi uklanjanja objekta i sanacije klizišta na regionalnom putu Doboj - Prnjavor - Srbac, dionica Srbac - Gornja Vijaka jedan, u Ulici Vlade Vinčića privremene su obustave saobraćaja svakim radnim danom i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Saobraćaj se zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Foča - Goražde u mjestu Filipovići odvija otežano, jednom trakom, a izmjene su i na putu Rudice - Novi Grad gdje je u toku izgradnja biciklističke i pješačke staze.

Na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice /rejon Glinja/ izvode se radovi na sanaciji klizišta, pa će se saobraćaj odvijati naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja - LJubinje /dionica Podvrsnik-LJubinje/ u toku je rekonstrukcija puta i saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva-Vrba u tunelu Čemerno.

Na dionici regionalnog puta Prijedor tri - granica Srpske/FBiH /Stara Rijeka/ dolaziće do izmjene u režimu saobraćaja zbog prelaska radnih mašina preko navedenog puta, a izmjena ima i na regionalnim putevima Razboj - Rudanka i Razvoj - Tedin Han.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, a zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene" na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina takođe će biti izmjena.

Na dionici magistralnog puta Prijedor - Kozarac radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka - Prijedor dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac zbog izgradnje dionice auto-puta do Vukosavlja, a izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj se na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka odvija jednom saobraćajnom trakom zbog aktiviranih klizišta.

Zbog deminiranja terena na regionalnom putu Podnovlje - Polje, kod deminerskog gradilišta "MSP Gornji Božinci", biće provremene obustave saobraćaja radnim danima od 8.00 do 15.00 časova do 14. jula, a na dionici magistralog puta Kotor Varoš - Mitrovići u mjestu Viševice do 12. maja.

Iz AMS-a navode da je zabranjen prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske do ponedjeljka, 17. aprila, 24.00 časa.

Na području Banjaluke na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila teža od 7,5 tona sve do 24. aprila do 00.00 časova, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana povodom ATP turnira "Srpska open".

Zabrana se odnosi na ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Mladena Stojanovića, Olimpijskih pobjednika, Aleja Svetog Save, Gundulićeva, Vladike Platona, Branka Ćopića, Akademika Jovana Surutke, Janka Veselinovića, Bože Varićaka, Petra Kočića, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra Drugog Karađorđevića, Trive Amelice, Pave Radana, Svetozara Markovića, Ravnogorska, Dragiše Vasića, Stevana Mokranjca, Tina Ujevića, Milana Radmana i Masarikova.

Zabranjen prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Banjaluke do 24.00 časa u svim ulicama, osim na zapadnom tranzitu i ulicama Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar Desanke Maksimović, Krfska, Gavrila Principa, Branka Morače, Kozarska i Radoja Domanovića.

U FBiH saobraćaj se odvija sporije zbog radova tokom dana na putnim pravcima Jablanica - Mostar /u Donjoj Jablanici/, Čevljanovići - Nišići, u Konjicu /na skretanju za Orahovicu/, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija - Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje - Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.