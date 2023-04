Kakvo će vrijeme biti za Vaskrs?

U BiH će u nedjelju biti oblačno i svježije uz jake padavine, sa maksimalnom temperaturom vazduha do 15 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Jaka padavinska zona se noćas i sutra ujutru premješta ka istoku. U većini predjela nakratko će doći do prestanka padavina uz djelimično razvedravanje, a na sjeverozapadu i jugu ponovo će početi da pada umjereno jaka, ponegdje i kiša sa pljuskovima.

U većini predjela sutra će tokom dana biti promjenljivo oblačno i malo svježije uz česte pljuskove sa grmljavinom koji se premještaju od zapada ka istoku. Ponegdje će biti uslova i za lokalne nepogode.

Na višim planinama na zapadu padaće susnježica i slab snijeg. Na jugu će i dalje vjetrovito uz umjeren do jak jugo.

Vjetar će biti umjeren do jak jugozapadni, na sjeveru slab do umjeren zapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha biće od tri do devet, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov, a maksimalna od devet do 15, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

U subotu , 15. aprila, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Tokom dana će mjestimično na jugu padati kiša i ponegdje na sjeveru. Uveče će doći do naoblačenja sa zapada uz jače padavine na jugozapadu i zapadu.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do šest, na jugu do devet, u višim predjelima od nula stepeni, a maksimalna temperatura od 10 na zapadu do 17 na istoku, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U nedjelju će biti oblačno i svježije uz jake padavine. Ujutru će na jugu početi da pada jaka i pljuskovita kiša koja će tokom dana da se širi ka sjeveru. Lokalno su mogući i pljuskovi. Ponegdje će biti uslova i za lokalne nepogode.

Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, u višim predjelima od jedan stepen, a maksimalna temperatura od osam stepeni na zapadu do 15 na jugu i istoku, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 17.aprila biće oblačno i hladnije uz jaku, mjestimično pljuskovitu kišu sa grmljavinom koja će početi da pada prvo na jugu i zapadu, a zatim će zahvatiti i ostale predjele. Ponegdje će biti uslova za lokalne nepogode.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do devet, a maksimalna temperatura od devet do 15, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

(Srna)