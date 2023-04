Snijeg pao na behar, na voće: Aprilska zima će se zadržati par dana

Zahlađenje, praćeno padavinama zadržaće se i u naredna tri dana u većini krajeva u Republici Srpskoj, prognoza je Republičkog hidrometeorlološkog zavoda.

Izvor: Shutterstock

Sutra će biti oblačno i hladno vrijeme, ponegdje uz slabe padavine. Ujutru će padati slab snijeg uglavnom u višim predjelima i ponegdje na istoku, a tokom dana će biti pretežno suvo, te će ponegdje provejavati slab snijeg.

Na jugu će doći do postepenog naoblačenja uz povremeno slabu kišu, a uveče i u noći djelimično razvedravanje uz hladnije vrijeme.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do jedan, na jugu do tri, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna temperatura biće od dva do osam, na jugu do 12, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

U četvrtak, 6. aprila, ujutru će biti hladno i umjereno oblačno, uz slab do umjeren mraz. Tokom dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Na istoku krajem dana doći će do novog naoblačenja koje donosi slabe padavine u noći.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do tri, u višim predjelima od minus 10, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od pet do 11, a u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov.

U petak, 7. aprila, ujutru će biti oblačno i malo toplije, na jugoistoku i u višim predjelima mraz. Tokom dana biće oblačno, na istoku uz slabu kišu i hladnije, na planinama slab snijeg, a u ostalim predjelima pretežno suvo.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, u višim predjelima na istoku od minus pet, dok će maksimalna temperatura biti od pet na istoku, do 12 na jugu i zapadu, a u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Preporuka poljoprivrednicima

Prema agrometeorološkoj informaciji Republičkog hidrometeorološkog zavoda, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da 24 časa prije pojave mraza upotrijebe kombinaciju preparata na bazi aminokiselina i hormona.

Osim ovih mjera, kako se navodi u agrometeorološkoj informaciji za period do nedjelje, 9. aprila, potrebno je obezbijediti materijal za zadimljavanje, kao i orošavanje (antifrost sistem).

Nestabilne vremenske prilike usloviće i pojavu biljnih bolesti, kao što su kovrdžavost lista i monilija na breskvi i kajsiji, čađava krastavost kod jabučastog voća i drugih bolesti.

(Srna)