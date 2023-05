Zašto je ubica u bijelom kombinezonu: Policija mu UZELA garderobu i dovela ga u stanicu (FOTO)

Ubica iz Mladenovca, U.B., u pratnju policije doveden je u policijsku stanicu u Smederevu.

Izvor: Osumnjičen za masovnu pucnjavu doveden u PU Smederevo

U.B., u pratnji policije doveden u policijsku stanicu u Smederevu, masovni ubica doveden je u čarapama i i belom kombinezonu, a upravo ovakvi kombinezoni oblače se da pritvorenici sebe ne bi povrijedili. Pretpostavlja se i da mu je garderoba uzeta na vještačenje. Policija ga je vodila da pronađe i preda pušku kojom je pucao, pa je iz tog razloga u stanicu stigao tek u kasnim popodnevnim satima.

Podsjećamo, on je nakon višečasovne policijske potjere, uhapšen kod Kragujevca. Prema dostupnim infromacijama, on je bio sa društvom u školskom dvorištu kada se posvađao sa njima. Došao je do kuće i uzeo automatsku pušku. Potom se vratio do društva, pucao na ekipu koja je pravila roštilj, zatim sjeo u mercedes i navodno pucao iz automobila u pokretu.

U međuvemenu je mijenjao automobil. Osumnjičeni nije osuđivan, međutim, prijavljivan je za nasilje i važio za problematičnog muškarca. Navodno, napadač je sin vojnog lica.

(Mondo/Telegraf)