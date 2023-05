Autor knjige "Zašto djeca ubijaju": Tri tipa ubica u školama

Doktor Piter Langman, govorio je o djeci serijskim ubicama u školama.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/N1/Printscreen

Doktor Piter Langman, jedan od vodećih američkih stručnjaka kad je riječ o počiniteljima krvoprolića u školama izjavio je da ne postoji jedan uzrok zbog koga djeca u SAD postaju serijske ubice, kao i da se tu radi najčešće o kombinaciji raznih uticaja.

Langman je i autor knjige "Zašto djeca ubijaju – u umu školskog ubice“.

"Brojni su faktori zbog kojih neko postaje nasilan. Postoje psihološki faktori, porodica, škola ili neki drugi stres. Neki od njih imaju psihoze, što znači da možda imaju halucinacije. Drugi ljudi ih ne zanimaju i možda čak i uživaju da nekoga ubiju i nanose zlo. Kada govorimo o pucnjavama i zločinima u školama, moramo da shvatimo da ne postoji jedan faktor", objašnjava Langman.

Prema njegovim riječima, počinitelji se mogu podeliti u tri osnovne grupe.

"Prvi od tih tri tipova je psihopatski pucač. On je veoma narcisoidan, nema saosjećanja, savjest i moral. Jednostavno, želi samo da ispuni svoje potrebe na uštrb drugih ljudi. Hladnokrvan je i vjerovatno je sadista. Drugi tip je psihotični školski ubica i tu imamo faktor mentalne bolesti. Oni pate od šizofrenije, čuju glasove da trebaju nekoga da ubiju… Treći tip su traumatizovane školske ubice. Djeca koja potiču iz hronično i ozbiljno disfunkcionalnih porodica. Roditelji su im alkoholičari ili narkomani", pojasnio je Langman.

Prema njegovim istraživanjima najčešći počinitelji ubistava u školama u SAD su traumatizovane školske ubice.

Upitan da odgovori kako prepoznati osobe koje nemaju empatiju ni kajanje, on odgovara:

"Neko ko je psihopata, nema empatiju, i to može da se pokaže na različite načine. Mogu biti surovi prema drugim ljudim ili životinjama. Takođe, to mogu da budu ljudi koji su skloni manipulacijama prevarama i prikrivanju“.

Govoreći o sprečavanju pucnjava u školama Langman je naveo da je u pitanju procjena prijetnji. Odnosno, u školi mora da postoji tim ljudi koji je obučen za istraživanje upozorenja.

"Recimo, ako neki učenik ili roditelj prijavi neki znak koji ga brine, obučeni ljudi u školi to istraže i procjenjuju da li je to ozbiljna prijetnja ili je to lažna uzbuna. Procjena prijetnje je najbolji način da se preduprijedi napad“, zaključio je Langman.

