Uhapšen prije osam dana: SRPSKI NARKO-BOS POBJEGAO čuvarima na aerodromu u Kolumbiji (FOTO)

A.M. (47), državljanin Srbije, uhapšen je u Kolumbiji zbog sumnje da je jedan od "opasnijih" narko-dilera.

Izvor: kolumbijska policija

Srpski državljanin A.M. (47) , koji je u Kolumbiji označen kao jedan od opasnih narko-dilera, uspio je da pobjegne policiji na aerodromu u blizini Medeljina. Kako prenose kolumbijski mediji, Srbin je uhapšen prije osam dana, kada je doletio sa Kariba, odnosno iz Dominikanske Republike, i u petak je trebalo da bude izručen Italiji koja je za njim raspisala potjernicu.

Podsjetimo, on je prilikom deportacije na aerodromu Hose Marija Kordova uspio da pobjegne policijskim službenicima, iskoristivši njihov trenutak nepažnje. Naime, on je pitao službenike može li kupiti flašicu vode i u tom momentu istrčao je ka crnom automobilu marke “audi” prilikom čega je odmah krenula pucnjava.

Prilikom pucnjave na aerodromu niko nije nastradao, ali je on uspio da pobjegne. Napušteni crni automobil kojim je pobjegao, pronađen je u ruralnoj oblasti opštine Gvarne, u istočnoj Antiokiji i za sada još uvijek nema tragova o tome gdje se bjegunac nalazi.

Ovaj četrdesetsedmogodišnji bjegunac indetifikovan je sa dva imena. Pored A.M., poznat je i po drugom imenu inicijala N.B., a tereti se zbog svoje uloge u organizaciji za trgovinu drogom i zato što se sumnjiči da je on odgovoran za marketing preko 82 kilograma kokaina između evropskih zemalja Italije i Španije u 2020. godini. Kako ga španski mediji opisuju, on je srpski narko-bos ili "kapo" u Evropi, čija je kriminalna struktura tradicionalna i posvećena trgovini kolumbijskim kokainom, heroinom i hašišom.

Srpski narkobos A.M. (47)

