SUTRA POČINJE NASTAVA U "RIBNIKARU"! Đake će čuvati po šest policajaca u smjeni

U OŠ "Vladislav Ribnikar" biće pojačano prisustvo policije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uprkos protivljenju roditelja od sutra, 22. maja, u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" počinje nastava, a biće povećano prisustvo policajaca, izjavio je državni sekretar MUP-a Danilo Stevandić. Takođe će biti angažovane i starješine koje će da kontrolišu školu.

Istakao je da će u školi biti u dvije smjene pojačno prisustvo policajaca na oba ulaza. "Ukupno šest policijskih službenika biće u smjeni. Osim njih, biće angažovane starješine koje će kontrolisati i obilaziti školu i policijske službenike. Njihov zadatak je da sa direktorima škola usaglase bezbjednosne prioritete i pažnju usmjere na rano otkrivanje mogućih rizika i prijetnji“, naveo je Stevandić.

Sagovornik je izjavio da se poslije dva masakra, na Vračaru i u Mladenovcu, država nalazi uvijek na mjestu na kome treba da bude - uz svoje građane. Podsjetio je da su pripadnici MUP-a efikasno uhapsili osumnjičene za dve zločina, nakon čega su pojačali vidljivo prisustvo policije na svim javnim prostorima.

"Od početka godine zabilježen je trend smanjenja krivičnih djela i prekršaja protiv javnog reda i mira za četiri odsto u odnosu na isti period prošle godine. Trenutno nemamo većih bezbjednosnih izazova. Stanje bezbjednosti je stabilno", rekao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, djeca u školama u Srbiji su sigurna i bezbjedna. "Povećali smo broj policijskih službenika koji su angažovani zbog unapređenja bezbjednosti učenika i škola. Na obezbjeđenju 1.832 državne i privatne škole i njihovih 4.180 objekata, svakodnevno je angažovano 3.500 policijskih službenika", naveo je Stevandić.

Govoreći o lažnim dojavama o postavljenim bombama, Stevandić je rekao da su od 17. do 20. maja u 337 škola i 16 drugih objekata bile prijave o postavljenim eksplozivnim naprava, ali je kontradivazioni pregledima utvrđeno da su lažne. "U toku je operativni rad na otkrivanju tih djela. Pozivi upućeni sa inostranih telefonskih brojeva, odnosno imejl servera koji korisnicima omogućava anonimnost i enkripciju podataka. Uspostavili smo međunarodnu operativnu saradnju sa partnerima u inostranstvu. U toku je razmjena podataka i dalji rad na otkrivanju učinilaca", naveo je Stevandić.

Izvor: RTS / Printscreen

Prema njegovim riječima, bilo je više desetina hiljada imejlova u proteklih godinu dana, odnosno lažnih dojava o postavljenim bombama. "Uspjeli smo da otkrijemo četiri izvršioca, za tri su podnijete krivične prijave, a za jednim raspisana potraga. U još četiri slučaja smo utvrili da su djeca do 14 godina", rekao je Stevandić.

Sagovornik je rekao da je od 8. maja do sinoć u 9 časova predato 32.427 komada oružja i minsko eksplozivnih sredstava, od toga 26.094 komada oružja i 6.333 minsko eksplozivnih sredstava, kao i 1.349.719 municije različitog kalibra. "To govori o ličnoj odgovornosti građana. Želim da apelujem na građane da to učine svakog dana u najbližoj policijskoj stanici. Mogu i policajci da dođu na kućnu adresu i preuzmu oružje", naveo je Stevandić.

(MONDO/RTS)