Vučić: Nalazimo se na raskrsnici

Predsjednik Srbije se obratio javnosti povodom incidenata na Kosovu i Metohiji.

Izvor: RTS / Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o hapšenju trojice pripadnika tzv. kosovske policije duboko na teritoriji centralne Srbije, kao i odluci Prištine da zabrani ulazak srpske robe na Kosovo i Metohiju.

"Nekoliko stvari je važno da kažemo. Nalazimo se na raskrsnici, hoćemo li imati mir ili ne. Postoji jedan čovjek na Balkanu koji ga ne želi. Riječ je o Aljbinu Kurtiju. Uvek tražim kompromise, plašim se da smo prešli rubikon i da će teško biti preći u mir. Kada kažete da Kurti zbog hapšenja policajaca uvodi zabranu uvoza srpske robe. Prema propisima, to ne možete i ne smete da radite. Time pokazujete da želite da iznurujete glađu narod na sjeveru KiM, bez hrane, peciva, kao i da ih ostavite bez lijekova. Time pokazuju namjeru da zauvek proteraju srpski narod sa sjevera KiM. Šest osoba srpske nacionalnosti je upucano, ni jedan Albanac. To se dešava samo Srbima", rekao je on.

"Ne zaboravite da cijela kriza počinje onog trenutka kada neko donosi odluku da ide na izbore za koje se znalo da neće biti legitimni. Imali smo tešku noć da smirujemo ljude na sjeveru KiM. Imate jedan dio njih koji bi pre protiv države Srbije nego protiv Prištine, ali njih je malo, manje od jedan od odsto. Ja im kažem znate li koliko sam vam života spasio", dodao je on.

"Lune im je kriv zbog događaja ispred zgrade izborne komisije u Mitrovici, gdje se ništa nije desilo, niti je iko povrijeđen. Kažu da je bačena jedna kamenica, a nije je on bacio, već je samo bio tu. Kada su uklanjane barikade, dobio sam garancije NATO i EU da ti ljudi neće biti hapšeni. Imam to napismeno", kaže Vučić.

Potom je pokazao snimak na kome se vidi da Radoš Petrović ništa nije uradio kada je uhapšen.

"Nešto pre jedan dobijam informaciju da smo uhapsili trojicu pripadnika njihovih naoružanih automatskim puškama, glok pištoljima... Jedan ili dvojica njih kažu da ne znaju da koriste taj GPS sistem. Aljbin Kurti kaže da imaju sumnja da je Vojska Srbije izvršila otmicu pripadnike specijalne jedinice".

