Pravio haos u zatvoru, lupao šamare cimeru: Protiv osumnjičenog za ubistva u Mladenovcu pokrenut DISCIPLINSKI POSTUPAK

Pokrenut je disciplinski postupak protiv ubice iz Mladenovca.

Izvor: MUP Srbije

Protiv U. B. (20), osumnjičenog za masovno ubistvo kod Mladenovca, pokrenut je disciplinski postupak nakon što je u pritvoru u Smederevu udario šamar drugom pritvoreniku.On je iz Specijalne zatvorske bolnice u kojoj je bio na veštačenju, vraćen u pritvor u Smederevu i prvu noć je napravio problem i fizički napao cimera.

"Tog dana iskaz u smederevskom tužilaštvu navodno je davala majka U. B., da bi se samo nekoliko sati kasnije on potukao s cimerom. U toku noći, pritvorenik je počeo da hrče, što je iznerviralo U. B. Navodno, on ga je probudio i počeo je da viče na njega i da se svađa. Počeo je da ga udara pesnicama u lice i glavu. Nekoliko puta ga je udario. To je trajalo tridesetak sekundi, dok nisu došli zatvorski stražari. Reagovali su i sklonili U. B. iz ćelije, a povređenog muškarca su odveli kod ljekara. Konstatovane su mu povrede u vidu crvenila i masnica na licu. U. B. nije povređen", navodi izvor.

U.B. 4.maja ove godine sejao je smrt po selima Malo Orašje u Dubona. U krvavom piru ubio je osam osoba, a ranio 14. On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu priznao da je na ljude pucao jer je "osjećao da su meštani stvarali zavjeru protiv njega, da je bio izložen podsmijehu, ruganju, isejavanju".

(MONDO/Telegraf)