Taksista o ubici iz Mladenovca: "Ubio osmoro ljudi, pa zadrijemao, a onda ČITAO VIJESTI O SEBI"

Prošle nedjelje je saslušan taksista koji je bio taoc masovnog ubice U. B.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/MUP

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu prošle nedjelje je saslušan taksista koji je bio talac masovnog ubice U. B., nakon što je 4. maja u selima Dubona i Malo Orašje pobio osmoro mladih. Taksista je do detalja ispričao kroz kakvu je agoniju, dugu šest sati, prolazio nakon što je u njegovo vozilo sa bombama uletio ubica. Još uvijek pod stresom zbog svega što je preživio kobnog dana, on je smogao snage i prisjetio se svih detalja tokom vožnje sa U. B., kao i kako se ubica ponašao dok je bio u njegovom vozilu.

Prema saznanjima "Blica", taksista je u Tužilaštvu ispričao da je kobne noći primio poziv od dispečerske službe u kojem mu je rečeno da ima vožnju do mjesta u blizini Uba. Kako je ispričao on se dok je vozio putnicu isključio sa autoputa na naplatnoj rampi Mali Požarevac.

"Tada je, ispričao je on, primijetio više policijskih vozila u suprotnoj traci, a on je nastavio da vozi polako. Čekao je red na naplatnoj rampi i ispred njega je bilo nekoliko vozila. Oko 23.30 u njegovo vozilo je upao mladić koji je držao torbu u ruci i obratio mu se riječima 'Vozi, imam bombu'", kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem i dodaje:

"Taksista mu je rekao da ima mušteriju, međutim U. B. je bio uporan i pošto je prijetio bombama taksista je shvatio da ima bombu. U. B. je sjeo pored djevojke koja je već bila u vozilu. Ona je ćutala, a on joj se obratio: 'Vidi, imam bombu'", kaže izvor.

Dalje navodi da je taksista dodao da je na naplatnoj rampi bila policija, a da se U. B. tada uznemirio i rekao mu da vozi, da ne staje i da drži osigurač.

"Taksista je rekao da je bio uplašen za sigurnost, a U. B. mu je tada rekao da je ubio više od 20 ljudi! Taksista je rekao da je ćutao i vozio, a djevojka je rekla U. B. da se smiri i da je ona trudna. U. B. se tada smirio i tražio taksisti da ga vozi ka Mladenovcu. Taksista je ispričao i da je ubijedio U. B. da djevojku odvezu za Ub da neko ne bi posumnjao da se nešto događa", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Takođe, taksista je ispričao i da je tokom vožnje njega pozvala dispečerka i pitala ga da li nešto zna o ubistvima. U. B. mu je dozvolio da se javi, a taksista je svojoj koleginici rekao da "ne zna mnogo".

"Tokom vožnje djevojku je čak nazvao i njen momak i ona se javila. Kratko su pričali, a U. B. ju je upozorio da pazi šta govori. Taksista je ispričao i da je čuo U. B. kako govori: 'Neće vam biti ništa samo morate da me slušate'. Takođe, taksista je rekao i da je pokušavao da ubijedi U. B. da izađe malo ranije iz vozila kako momak od djevojke ne bi nešto posumnjao, međutim on to nije želio da uradi", kaže izvor.

Taksista

Izvor: Kurir/Printscreen

Kako je ispričao taksista, kada su stigli u mjesto kod Uba, U. B. je upozorio djevojku da pazi šta radi i da ga ne prijavljuje da ne bi imala probleme, ali i da ne bi taksista imao probleme jer je ostao sa U. B.. Njen momak je platio vožnju, a djevojka je ćutke izašla iz kola.

"U. B. je nakon što je djevojka otišla rekao taksisti da ugasi taksimetar i tablet i naredio mu da idu za Kragujevac sporednim putevima. Kako je taksista ostajao bez goriva stali su na benzinsku pumpu u Mionici kako bi natočio gorivo. Taksista je ispričao i da je od Mionice ka Kragujevcu U. B. dva puta zadremao, bio je dosta smireniji. Taksista se iz straha da ne izazove nešto kod U. B. trudio da ne razgovara previše sa njim", navodi izvor.

Prema izjavi taksiste, U. B. je ispričao šta je uradio, da je ubio neke ljude, da je imao automatsku pušku koju je negdje bacio i mislio je da tu pušku neće moći da nađu, kao i da je kod sebe imao i pištolj koji mu je ispao u kolima koja je prethodno ukrao.

"U jednom trenutku je počeo i da čita vijesti, a taksista je tada saznao i da otac od U. B. radi u Vojsci. Taksista je rekao i da će mu otac imati silne neprilike. Prema riječima taksiste, U. B. je rekao i da će ako ga uhvate ići na doživotnu robiju, ili će da ga ubiju ili će sam sebi da oduzme život. Kada su stigli u Vinjište U. B. je od taksiste tražio 3000 dinara jer mu treba za hranu i tražio mu da obeća da ga neće prijaviti", navodi izvor.

(MONDO/Blic)