Dubai čokolada ponovo u fokusu: U Njemačkoj kazne do 250.000 evra za obmanjivanje kupaca

Sud u Kelnu zabranio je njemačkim kompanijama da svoje čokoladne proizvode reklamiraju kao "Dubai čokolada" ukoliko nisu zaista proizvedeni u Dubaiju.

Kako prenose njemački mediji, sudije su u dva ubrzana postupka odlučile da izrazi "Dubai čokolada" dovode potrošače u zabludu. Pogođene su kompanije Medi First GmbH, sa svojim proizvodom „Miskets Dubai Chocolate", i KC Trading UG, koja prodaje čokoladicu „Elit - The Taste of Dubai".