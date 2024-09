Beograd sve bliži organizaciji F4 Evrolige

Biće to šansa za Partizan i Zvezdu da se pred svojim navijačima domognu trofeja.

Izvor: MN PRESS

Tokom prethodnih nekoliko mjeseci tri grada su konkurisala za organizaciju Fajnar-fora Evrolige na kraju sezone 2024/25. Od danas, prenosi specijalizovani sajt "Eurohoops", Barselona više nije kandidat pa će u izboru za domaćina takmičenja učestvovati samo Beograd i Abu Dabi!

Beograd je u prethodnim sezonama često isticao da želi organizaciju Fajnal-fora u Beogradskoj areni, jednoj od najboljih košarkaških hala u ovom dijelu svijeta. Prije nekoliko mjeseci o tome je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je on najavio kandidaturu koja je podnijeta tek za narednu sezonu. "Beograd se kandidovao za organizaciju Fajnal fora 2026. Taman da tada imamo dva predstavnika na završnom turniru, najmanje jednog. Samo postavljamo visoke ciljeve i moramo da se borimo na svakom mjestu. Da ne pričam o izgradnji kompletne sportske infrastrukture", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sada je utisak da bi četiri najbolja evropska tima lako mogli da završe u Beogradskoj areni već na kraju sezone koja uskoro počinje.

Abu Dabi bi Evroligi donio nešto potpuno novo, jer se na tom prostoru nikada nije igrala Evroliga, a Fajnal-for takmičenja nikada nije održan van Evrope. Zbog doze egztike koju donosi Abu Dabi ima svoje šanse, ali i Beograd nije bez aduta u ovoj borbi. "Vjerujem da bi 90 odsto igrača pristalo da Fajnal-for svake godine bude u Beogradu", rekao je jednom prilikom Nemanja Nedović koji već godinama igra protiv najboljih košarkaša u Evropi.

Beograd ima ogromno iskustvo kada je riječ o organizaciji najvećih takmičenja. U prethodnih šest godina Fajnal-for je dva puta bio u Beogradskoj areni. Sada već davne 2018. godine Real Madrid je stigao do titule predvođen Lukom Dončićem, da bi 2022. godine Vasa Micić donio titulu anadolu Efesu. U međuvremenu se u Beogrdskoj areni igrao u Fajnal-for FIBA Lige šampiona, na specijalnom LED terenu koji je sijao u mraku.

Naravno, ne treba smetnuti sa uma da će Srbija i u ovoj sezoni Evrolige imati dva predstavnika. To znači da će Partizan i Crvena zvezda imati priliku da se domognu same završnice takmičenja, a zatim u svom gradu i pred velikim brojem svojih navijača pokušaju da stignu do titule u najjačem košarkaškom takmičenju u Evropi.

Bonus video:

Pogledajte 02:19 Vasilije Micić Fajnal for izjava Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)