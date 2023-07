DOMAGOJ POSTAO STEFAN: Poznati hrvatski novinar krstio se u manastiru kod Bijeljine, pravoslavlje mu je najbliže srcu

Svetom tajnom krštenja, poznati hrvatski novinar i pisac Domagoj Margetić dobio je novo ime - Stefan.

Izvor: YouTube/printscreen/BN TV

Jevrejin po nacionalnosti, nekada Domagoj, danas Stefan, nakon što je želio da se odmakne od svakodnevnog i banalnog, juče je primio pravoslavnu vjeru u manastiru Tavna kod Bijeljine.

Domagoj Margetić (49) hrvatski je novinar-istraživač i bivši političar. Kako je rekao, kada nam u životu dođe period kada nam je potrebno nešto više, nešto dublje od svega što nas okužuje i što je naša svakodnevica, tada dođe i trenutak kada želimo da se saživimo sa vjerom. Taj period je upravo natjerao Domagoja da pređe u pravoslavlje.

"Morate imati duhovni odmak od svakodnevnog, od banalnog. To je upravo to. Morate da mislite o vjeri. Ja nisam bio vjernik, nisam bio kršten, nisam bio ni u jednoj vjeroispovesti, ali sam odrastao sa pravoslavnim vjernicima. Ta duhovnost pravoslavna mi je bila najtoplija, najduhovnija, najbliža, najintimnija. Intimno najbliža. Zato sam se odlučio krstiti", rekao je Margetić.

Htio da se krsti blizu Bjeljine

Domagoj je djetinstvo proveo u Bijeljini, Semberiji i na obroncima Majevice, pa je mjesto krštenja, kako kaže, logičan izbor.

"Htio sam da se krstim u bijeljinskom kraju, jer sam odavde, jer su moji odavde. Kada sam mom prijatelju Cviki Petroviću rekao da želim da se krstim, on je rekao da nema boljeg mjesta nego što je manastir Tavna. Takođe, Tavna ima životnu priču stradanja i obnavljanja, kao i ja. Prkosila je" objasnio je on za BN.

Krštenje u manastiru Tavna Izvor: Youtube BNTV

Svaki čovjek koji odluči da prigrli pravoslavlje i postane dio vjere dobrodošao je, kaže sveštenik Lazar Kršić, duhovnik nemanjićke svetinje pod brdima Majevice.

"To je bila njegova lična odluka da dođe u ovu svetinju i danas obavi Svetu tajnu krštenja, odnosno da danas kao što je nekada Savle, Jevrejin, postao apostol Pavle, on od Domagoja postane Stefan. Mislim da će on opravdati ono što je danas ovdje uradio. Da će biti hrišćanin, pravoslavac, čovjek. Što se mene lično tiče neke teme koje on radi i obrađuje zaslužuje svaku pažnju i svaku pohvalu, a njegov rad je izuzetno veliki i neizmjeran", rekao je duhovnik manastira Tavna Lazar Kršić.

Otac Lazar ističe da je manastir Tavna bio i ostao utočište, ali i prvi korak pravoslavlja mnogih ljudi iz raznih dijelova svijeta, raznih vjera i nacija.

(MONDO/BNTV)