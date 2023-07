Majka dječaka stradalog od strujnog udara: "Kako će djeca podnijeti gubitak brata, o sebi ne mislim"

Novi Sad je i dalje zavijen u crno zbog tragedije koja je pogodila cijelu Srbiju - smrti dvanaestogodišnjaka koji je poginuo od strujnog udara poslije nezapamćene oluje koja je u petak uveče pogodila vojvođansku prestonicu.

Poginuli mališan bio je najmlađe od četvoro djece u unesrećenoj porodici koja još ne može da se pomiri sa tim da nema njihovog brata i sina. Njegova bolom slomljena majka kaže da se najviše brine kako će joj ostala djeca podnijeti gubitak brata. Plaši se i kako će prebroditi sutrašnji dan jer je sahrana njenog sina zakazana za 15 sati na Almaškom groblju u Novom Sadu.

"I dalje sam u šoku. Ne mogu da dođem k sebi. Slomljena sam a u isto vrijeme moram da budem jaka zbog druge djece. Strašno mi je. Drugog sina smo jedva smirili. Sada je malo bolje a toga se i najviše plašim. Kakve će posljedice ostaviti po moju djecu gubitak brata? Na sebe i ne mislim", priča za "Blic" Valentina, majka poginulog dječaka.

Kaže da je njen sin bio veoma druželjubivo dijete te da je koristio svaku priliku da izađe napolje da se igra.

"Trenirao je košarku, volio je društvo i samo je mislio o tome kako će da ide da se igra a ne da sedi i gleda televiziju. Mi smo ga između ostalog tako i vaspitali, da se igra i da se druži. Klisa je multinacionalna sredina i njemu nikada nije bilo bitno ko je koje nacije, bitno mu je bilo na prvom mjestu da je neko drug i da ima sa kim da se igra. Ništa mu drugo nije bilo bitno. Samo druženje i to će vam svi potvrditi", priča neutješna majka.

Bio prepun života i omiljen

U to je uvjerila i komšinica unesrećene porodice koja kaže da je stradali bio dobro i milo dijete.

"Otišao je naš dobrica. Bio je prepun života. Nije bio jedan od onih koji je kao većina naše omladine buljio u ekran televizora, kompjutera ili telefona. Telefon nije ni imao, zato je između ostalog vjerovatno i svratio do tetke da se javi mami, da joj kaže da je sve u redu i da ne brine a i da vidi da li mu je tetka dobro nakon oluje. Bio je omiljen među drugarima, prepun duha i uvijek spreman za šalu i dječije bezazlene nestašluke. Neka nam ga anđeli čuvaju", priča za "Blic" slomljenog srca komšinica pokojnog dečaka.

Drugari stradalog tinejdžera slomljeni

Majka drugara iz razreda pokojnog dvanaestogodišnjaka ispričala je da te tragične večeri nije smjela da kaže svom sinu šta se desilo sa njegovim drugom. Međutim, kaže da se sada vijesti brzo prošire preko društvenih mreža te da je i njen sin tako saznao za smrt drugara.

"Pošto je cijeli dan bio napolju i igrao se mislili smo da je umoran i da već uveliko spava kada je izletio iz sobe i rekao nam uzbuđeno: "Nema više druga." Rekli smo mu da to nije provjerena vijest te da se vrati u krevet i da spava jer je već kasno. Svjesno smo ga slagali gledajući mu u suzne oči jer smo znali da neće oka sklopiti ako mu kažemo istinu. Međutim, znao je. Već se dopisivao sa nekim drugarima i nije nam povjerovao pa smo mu na kraju priznali i rekli da je to njegov prijatelj. Kao što smo i pretpostavili, jedva smo ga smirili i nisam baš sigurna da je puno te noći spavao. Sada se malo smirio, bio je sa drugarima juče, tješili su jedni druge i proveo je mirnu noć. Nadam se da će brzo preboliti sve ali sam sigurna da ga nikada neće zaboraviti", ispričala je majka drugara poginulog dječka.

Dječak definitivno stradao od strujnog udara

Nadležne službe saopštile su da je dječak kobne večeri definitivno stradao od strujnog udara i to tako što je dotakao strujno sanduče koje je bilo pod naponom. On je otišao od kuće oko 18 časova kod drugara i kada je prestala oluja na putu do kuće svratio je kod tetke da joj se javi.Pokucao joj je na prozor ispod kojeg je strujno sanduče koje je ostalo pod naponom što je vjerovatno uzrokovano kvarom na banderi prekoputa zgrade koju je oštetila oluja.

Dječak je slučajno dodirnuo sanduče i vrisnuo. Komšije su istrčale na ulicu i vidjele ga kako se trese od struje. Jedan od komšija je donio lopatu i odgurnuo nesrećnog dječaka od sandučeta kako bi ga odvojio od struje a zatim je usljedila agonija okupljenih ljudi koji su pokušali da ga reanimiraju.

Ubrzo potom stigla je i ekipa Hitne pomoći čiji su ljekari sat vremena pokušavali da ga ožive ali uzalud te je smrt proglašena u 21.45 časova.

