Devet godina od ubistva djevojčice Tijane Jurić: Otac se slomio pred kamerama - "Ništa više nije isto"

Igor Jurić se slomio pred kamerama na jedno pitanje o pokojnoj ćerki Tijani.

Na današnji dan prije devet godina ubijena je djevojčica iz Subotice Tijana Jurić. Njeno tijelo pronađeno je 7. avgusta na zapuštenom smetljištu u naselju Čonoplja u opštini Sombor, nakon 12 dana potrage. Djevojčicu je oteo i ubio mesar iz Surčina Dragan Đurić, koji je zbog ovog zločina kasnije i osuđen.

Gostujući na Kurir TV Tijanin otac Igor Jurić je u emotivnoj ispovijesti ispričao kroz šta je prolazio tokom agonije, ali i kako se danas osjeća. "Svijet sada gledam drugim očima. Svaku noć i svako veče ja to ne mogu da prežalim. Ne mogu da prežalim stotine događaja koje sam propustio jer sam smatrao da nisu bitne. Neke rođendane gdje sam ja ostao sa svojim drugarima jer sam igrao fudbal, pa mi je bilo važnije da ostanem sa drugarima na piću i proslavim neku pobjedu nakon utakmice. Ne mogu da prežalim što sam otišao u inostranstvo, što sam izgubio desetine odlazaka u bioskop, ljutnje, svađe, smijeh, grljenje, ljubljenje. To su sve neke sitne stvari, a kada vam se desi stvar koja se desila meni shvatiš koliko su u stvari krupne. To je taj svijet koji ja danas tim očima posmatram, koliko su te male stvari bitne", istakao je Jurić.

Jurić je u emisiji otkrio šta bi rekao svojoj Tijani da može. "Čekam jedan dan da se sretnem sa njom. Sigurno bi i ona imala dosta toga da mi kaže, ali i da mi zamjeri. Vjerovatno će biti i ljuta zbog mnogo stvari. Da li će biti ponosna? Imam još dosta da proživim pa onda da svedemo račune. Nismo još došli do vremena da se svode računi. Nadam se da ću dobiti priliku da dođem do nje i da joj se zahvalim i da joj kažem izvini što nisam bio tu", rekao je Jurić nakon čega su ga suze sustigle.

(MONDO/Kurir)