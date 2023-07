Hrvati spustili cijene smještaja: Povećan broj turista na primorju

Nakon što su se malo snizile cijene smještaja na hrvatskom primorju, ponovo je krenulo rezervisanje kapaciteta početkom jula, pa je trenutno jul na nivou lanjskog, a ukupna sezona je bolja.

Izvor: YouTube/screenshot/Tomasz Polaszek

Naime, kako pokazuju službene statistike Hrvatske turističke zajednice, u Hrvatskoj je u dosadašnjem dijelu godine ostvareno 10.5 miliona dolazaka i 50.3 miliona noćenja, što je 10 odsto više dolazaka i pet odsto više noćenja nego lani, dok je u dosadašnjem dijelu jula ostvareno oko 3.7 miliona dolazaka i 23 miliona noćenja.

Očito su svi stali na loptu nakon nešto lošijeg juna i slabijeg rezervisanja početkom jula, što je bio alarm za iznajmljivače smještaja da moraju nešto preduzeti. I zato je dobar dio njih, koji je povećavao cijene lani ili ovog proljeća, za isto toliko ih snizio. A neki su morali ići još i niže jer ovogodišnji "posljednji minut" nije kao lani.

Lani je on značio višu cijenu jer je sve bilo rezervisano i teško se moglo doći do sobe. Ove godine, to znači smanjivanje cijena u odnosu na već smanjene cijene jer potražnja nije tako velika, piše "Jutarnji list".

"Što se tiče privatnog smještaja, radimo punim kapacitetima, visoka je sezona. Bilo je i za očekivati da ćemo u ovom dijelu godine biti dobro popunjeni. Čula sam da su neke vile praznije nakon 15. avgusta. Ali, vjerujem da će 'posljednji minut' ponude i to popuniti. Neki su, nažalost, podigli nerealno cijene za 30, 40 ili čak 50 odsto u odnosu na lani, a sada su ih morali snižavati za 60 odsto", ističe Barbara Marković iz nacionalnog Udruženja porodičnog smještaja.

Dodaje da se zbog smanjenja cijena sada vidi i veći broj domaćih gostiju na moru.

"Sada možete bez problema naći apartman u centru Brača za četiri osobe za 100 evra na noć. Lani je takav apartman bio 250 evra na noć. Čini mi se da je to sada neki pristojan nivo koju si može priuštiti i domaći gost. Zato ih je sve više", govori Marković.

Vjeruje da će svi biti dobro popunjeni do 15. septembra, a onda se nada da će se sezona i produžiti, navodi "Dalmacija Danas".

"A lani nije radila Španija, Grčka i normalno je da su se dizale cijene. Sad su se svi vratili i morali smo ih korigovati. Sada se 'posljednji minut' ponude u prosjeku smanjuju za nekih 20 odsto. Ali, svako zlo je za nešto dobro. Vjerujem da smo iz čitave priče nešto i naučili", ističe Marković za "Jutarnji".