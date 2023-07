REKORDNE TEMPERATURE MORA! Vrijednosti dostižu i 29-30°C

Naučnici kažu da su posljednje nedjelje bile najtoplije na svijetu i vjerovatno najtoplije u posljednjih 100.000 godina, pa se mnogi suočavaju sa velikom vrućinom.

U piku turističke sezone, turistima koji planiraju odlazak na ljetovanje ili su već kročili na omiljenu plažu, jedna od bitnijih informacija je temperatura morske vode i vazduha. I dok se vremenske prilike u u regionu ovih dana mijenjaju konstantno, od tropskih vrućina do superćelijskih oluja, i meteorolozi najavljuju izlazak iz najtoplijeg ljetnjeg perioda, definitivno na morskim destinacijama nije tako i pred turistima su sunčani dani uz uživanje u toplim morima.

Grčka: Sunčano i toplo i na plaži i u moru

Nažalost, zbog velikih vrućina i suše, mnoge zemlje na Mediteranu bore se sa katastrofalnim šumskim požarima, a najkritičnija situacija je u Grčkoj. Prethodnih dana temperatura je u Grčkoj dostigla nevjerovatnih 45°C. I dok je kontinetalni dio Balkanskog poluostrva ovog ljeta i više nego često na udaru grmljavinskih oluja i nepogoda, uz veoma promenljivo vrijeme, u oblasti Jadrana je kao i širom Mediterana stabilno, vedro i vrlo toplo.

Na drugom prstu Halkidikija, na Sitoniji, u mjestu Neos Marmaris temperatura mora je 28 stepeni Celzijusa, a toliko će iznositi i dnevna maksimalna temperatura vazduha. Narednih dana ostaje sunčano vrijeme i temperatura vazduha će biti i do 31 stepen Celzijusa. Subjektivni osjećaj biće 32 i više stepeni.

Na Kritu je sunčano, toplo, do 31 stepen Celzijusa, subjektivni osjećaj je 35 stepeni, i na snazi je žuti meteoalarm koji upozorava za visoku temperaturu. Sunčano i toplo biće i narednih dana, a temperatura mora je od 25,6 do 28,4 stepena, zavisi od mjesta do mjesta na ovom ostrvu.

Na Tasosu je oko 27 stepeni, za vikend će biti znatno toplije.Maksimalne dnevne temperature će rasti do 31 stepeni. Morska voda najtoplija je na Tasosu kod mjesta Skala Rahoni, 27,5 stepeni, a najhladnija temperatura vode je 27,1 stepen, kod Aliki plaže.

Temperatura morske vode u Paraliji je 28,7 stepeni i u laganom je porastu s obzirom da je prije nedjelju dana bila 26,7 stepeni Celzijusa. Kod Zakintosa, Leptokarije, Sartija, Nei Porija, Skijatosa i drugih mjesta voda je 28 stepeni Celzijusa.

Hrvatska : Raste temperatura mora

Temperatura mora u Hrvatskoj je najviša u avgustu i tada dostiže više od 27 stepeni Celzijusa. Međutim, Jadransko more je već ovih dana na hrvatskom primorju dostiglo kod pojedinih mjesta i veću temperaturu, i trenutno je najtoplije kod Dubrovnika, Hvara, Lošinja i Korčule.

U ovim mjestima je sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura iznosi 29-30 stepeni i narednih dana će rasti za stepen, dva. U Splitu je 31 stepen, subjektivni osjećaj je 36 stepeni, a temperatura mora je 26,7. Prije nedjelju dana je temperatura mora bila 25,7 stepeni.

Trenutna temperatura u Rijeci je 29 stepeni, narednih dana biće iznad 30 stepeni. Prvi dani avgusta donijeće djelimično oblačno vrijeme i blagi pad temperature vazduha. Temperatura mora je sada 25,8 i biće u blagom porastu.

Crna Gora: More sve toplije

Jadransko more u Crnoj Gori je malo toplije nego u Hrvatskoj, u blizini pojedinih omiljenih destinacija. U Budvi je trenutna temperatura mora 27,4 stepena, dok je juče bila preko 28 stepeni. Danas je najtoplija voda kod Svetog Stefana, Miločera, Drobnića, Drobnog pijeska, Crvene glavice i plaže Galija. Temperatura vazduha će dostići 30 stepeni i narednih dana će biti u blagom porastu za nekoliko stepeni, dok će subjektivni osjećaj biti da je preko 35 stepeni.

U Tivtu je danas izmjerena temperatura mora od 27,8 stepeni, a vremenske prilike su kao u Budvi, toplo i sunčano. Nešto niža temperatura vazduha je izmjerena u Herceg Novom, ali već od sutra biće kao i u ostalim mjestima na crnogorskom primorju, a temperatura mora je trenutno 26,7 stepeni. Narednih dana u Kotoru biće do 32 stepena temperatura vazduha, dok je izmjerena temperatura mora 27,5 stepeni.

Turska: Voda topla kao kupka

U Turskoj narednih deset dana neće biti padavina, biće sunčano toplo, sa dnevnom temperaturom vazduha od oko 35 i 36 stepeni, ali postoji mogućnost i od veoma visokih temperatura do 40 stepeni.

U Alanji će biti toplo, oko 35-36 stepeni, najtopliji dani pred turistima su 4. i 5. avgust, kada će maksimalna dnevna temperatura dostići 39-40 stepeni Celzijusa. Temperatura mora je trenutno 27,6 stepeni. Prethodnih dana je prelazila 28 stepeni Celzijusa.

Sunčano je i toplo i u Kemeru. Za vikend i naredne sedmice biće oko 36 stepeni, a subjektivni osjećaj biće 38 i više stepeni. Temperatura mora je 28,6 stepeni. Temperatura mora kod Beleka je danas 28,7 stepeni. Prema meteorološkim podacima u posljednjih deset godina najtoplije more u ovom mjestu na današnji dan bilo je 2012. godine i iznosilo je 30,7 stepeni. Očekuje se da će temperatura morske vode u Beleku porasti na 29,5 stepeni u narednih 10 dana.

Egipat: Blještavo sunce i opasno zračenje

Blještavo sunce u Egiptu i temperature od oko 42 i više stepeni, ovu zemlju čine zauvijek najtoplijom destinacijom.

U Hurgadi je oko 43 stepeni Celzijusa, UV zračenje je izuzetno nezdravo, subjektivni osjećaj je za stepen viši, a temperatura mora je 30,5 stepeni Celzijusa. Za dva stepen su temperature vazduha niže u Šarm El Šeiku, oko 39-40 stepeni, i narednih dana će maksimalna temperatura biti 39 stepen. Temperatura Crvenog mora kod ovog mjesta je 30,4 stepeni.

