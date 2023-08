Stručnjak otkrio tok istrage pada aviona u Batajnici: "Sve vrijeme je pilot bio u kontaktu sa aerodromom"

Profesor doktor Nebojša Petrović, direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, saopštio je da se srušena letelica nalazila u registru Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.

Izvor: Kurir/Facebook

Danas oko 12 časova je pao avion u Batajnici, a pilot A.A. (70) je stradao u požaru koji je nastao nakon što je letjelica pala u njivu blizu poletno-slijetne piste kod aerodroma “13. maj” u Zemun polju. Pilot je javio neposredno pre pada aviona da su komande otkazale, a prema nezvaničnim informacijama, to se dogodilo jer je nisko leteo.

Pred nesreću, jedan dio krila je otpao pri pokušaju da prizemlji avion, a direktor Centra za istraživanje nesreća, Nebojša Petrović, je naveo da se ultralaki avion nalazio u registru Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Potvrdio je zvanično da je jedna osoba stradala u nesreći i da je pilot do trenutka pada bio u komunikaciji sa aerodromom.

"Mi smo pristupili istrazi odmah po saznanju da je došlo do udesa sa tragičnim posljedicama po onoga koji je upravljao letjelicom. Radi se o ultralakoj letjelici koja je poletjela sa aerodroma '13. maj'. Prema prvim informacijama koje smo dobili od svjedoka, pilot je bio u kontaktu sa aerodromom sve vrijeme tokom leta. Prema prvim informacijama, ta letjelica se nalazila u registru Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, što samo po sebi podrazumijeva određene procedure koje je morala da zadovolji prema pravilnicima koje Direktorat izdaje.

To su podaci koji se ne mogu prikupiti u ovako kratkom vremenu i ne može se osloniti samo na usmene informacije. Do njih se dolazi pismenim i zvaničnim putem, obraćanjem Direktoratu. U ovakvim situacijama, nesrećama, jedino nakon obdukcije i DNK analize se može utvrditi tačan identitet pilota, čak i ako ga je neko video kako ulazi u letelicu. Ne znam s kim je pilot bio u kontaktu, to ćemo saznati tokom zvanične istrage. Posao istražnih radnji biće otežan usljed terena. Ovo je sve što mogu da vam kažem o nesreći, imaćemo više informacija možda kroz nedelju dana", kaže Petrović.

Meštanin Dragan Kerečki je rekao da je oko 9 časova jutros video avion i “mahmuo mu”, a da je oko podneva video dim. Nije odmah obratio pažnju jer, kako kaže, često u ovo vrijeme gori strnjika i mislio je da je to u pitanju.

“Avioni ovde često kruže, idu jako nisko i često im mahnemo. Danas sam ga vidio odavde da je išao, ali nisam vidio da je pao, vidio sam dim. Poslije sam shvatio da je na 500 metara odavde pao dio aviona. Dim jeste bio gust, ali nisam obraćao pažnju, jer se u ovo vrijeme često pali strnjika. Ovo je prvi put da sam doživeo tako jedan nesretan slučaj”, rekao je Kerečki koji je razgovor obavio i sa policijom.

Pogledajte fotografije sa mesta nesreće u Batajnici

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Prvi snimci sa mesta pada aviona Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

(MONDO/Blic)