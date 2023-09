Skandal na Pravosudnoj akademiji u Srbiji: Kandidat znao odgovor od riječi do riječi

Polaganje ovog kandidata je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

Prvog dana ovogodišnjeg usmenog dijela prijemnog ispita na Pavosudnoj akademiji desilo se nešto dosta neočekivano. Naime ono što ćete vidjeti na snimku koji je na svom Tviter nalogu objavio Milan Antonijević, pravnik i dugogodišnji aktivista za ljudska prava, izazvalo je lavinu komentara i pokrenulo raspravu o tome šta se zapravo dogodilo.

A dogodilo se to da je poslije odgovora koje je dao jedan od kandidata reagovao jedan od članova komisije.

"Ja se izvinjavam, moram da reagujem. A zašto moram da reagujem. Pogledajte svi odgovore koje mi imamo ispred nas. Kolega je od riječi do riječi pročitao ono što imamo ispred nas. Znači, ja zaista moram da reagujem jer preko ovoga zbog svoje časti i posla koji obavljam ne mogu i neću da pređem. A nadam se da postoji snimak odgovora koleginog. Bukvalno smo kolegnica tužilac i ja pratili – od riječi do riječi je pročitao odgovor koji mi imamo ispred nas. Je l imate snimak ovoga? E odlično. Ja da učestvujem u ovome neću. Znači, i to da znate", rekao je Mladen Nenadić, glavni javni tužilac za organizovani kriminal.

Kandidat je bez riječi izašao iz sale, a poslije toga je određena pauza.

Antonijević, koji je objavio ovaj sporni dio polaganja ispita, napisao je da je zahvalan članovima komisije koji su se usprotivili ovome što se dogodilo i da je sada na tužilaštvu da radi svoj posao.

"Nekako mladi pravnik dođe do pitanja i odgovora za usmeni dio ispita za upis na Pravosudnu akademiju i taj odgovor nauči napamet, od riječi do riječi. Hvala članovima komisije koji su časno rekli da na to namještanje neće pristati, a na tužilaštvu je da radi svoj posao", napisao je Antonijević.

Podsjećanja radi, prijemni ispit kandidata za polaznika Pravosudne akademije po prvi put je mogao da se prati uživo, putem live strima preko Youtube kanala, 2018. godine. Od tada, to je postala stalna praksa. Direktor PA Nenad Vujić je tada precizirao da je do sada Pravosudna akademija obezbjeđivala direktan prenos ispita u svojim prostorijama za sve zainteresovane, a ovo će biti prvi put da direktan prenos zainteresovani mogu da prate i preko svog kućnog računara.

Saopštenje Pravosudne akademije

Saopštenje Pravosudne akademije povodom događaja nastalog na usmenom dijelu prijemnog ispita za upis XIII generacije polaznika Pravosudne akademije, dana 13. septembra 2023. godine Mondo.rs prenosi u cjelosti:

"Pravosudna akademija, u cilju otklanjanja sumnje u regularnost ispitnog procesa, obavještava javnost o sledećim činjenicama:

Prilikom izvlačenja pitanja, kandidat je greškom izvukao pitanje sa nacrtom tačnog odgovora, a koji se daje članovima komisije. Kandidat tu činjenicu nije prijavio te je zbog toga diskvalifikovan iz postupka, što se može utvrditi iz javno objavljene rang liste. Ističemo da, ova greška, nije ugrozila integritet procesa polaganja ispita u odnosu na druge kandidate. Detaljnom provjerom utvrđeno je da je do propusta došlo samo kod ovog kandidta, te da ova, nenamjerna greška, ni na koji način nije ugrozila integritet procesa polaganja ispita u odnosu na ostale kandidate. Nakon što je utvrđeno kako je došlo do propusta i kandidat diskvalifikovan iz daljeg procesa polaganja prijemnog ispita, ispitna komisija je jednoglasno, uključujući i glavnog tužica za organizovani kriminal Mladena Nenadića nastavila sa radom, što se može vidjeti na javno dostupnim snimcima direktnog prenosa polaganja ispita. Pravosudna akdemija će kao i do sada, raditi i nastaviti da radi na stalnom unapređenju i dopuni procedura, kako bi se dodatno unaprijedila tajnost ispitnih pitanja uz očuvanje pune transparentnosti polaganja ispita", navodi se u saopštenju.

