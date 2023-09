IDEM U HAG, ALI IMAM JEDAN USLOV! Oglasio se Šešelj o novoj optužnici - "Priželjkujem spektakl"

Vojislav Šešelj je gostovao na televiziji "K1" gde je govorio o novoj optužnici koju treba da dobije od haškog tribunala.

Bivši lider Srpske radikalne strane Vojislav Šešelj, gostujući u emisiji "Uranak“ na televiziji K1 istakao je da još uvijek nije dobio hašku optužnicu za nepoštovanje suda, ali je spreman da se odazove suđenju pod uslovom da se sud preseli u Avganistan. Da podsjetimo, ovu informaciju je ekskluzivno objavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije u srijedu povodom tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji prethodnog vikenda.

"Optužnica me nije iznenadila, jer nekoliko godina haški tribunal vodi istragu. Ovdje su više puta dolazili haški tužitelji i istražitelji. Ispitivali su sve moje saradnike koji su radili na knjigama. Od daktilografkinje do štampara kod kojih sam štampao knjige. Kao da je štampar dužan da pročita svaki tekst koji odštampa", rekao je Šešelj.

U sud je došao u pratnji svog pravnog savjetnika, Jelicom Radetom, kojoj je bilo zabranjeno da uđe u salu. Protiv nje se vodi postupak i zbog toga joj je bio zabranjen ulazak u salu.

"Pozvali su me prošle godine, došao sam u specijalni sud sa mojim pravnim savjetnikom Jelicom Radetom, ali oni nisu dali da ona uđe u salu, jer se protiv nje već vodi postupak. Onda nisam htio ni ja da uđem. To je bio posljednji moj kontakt sa njima. Evo sada je podignuta optužnica, naša ambasada je obaviještena, ali meni optužnica nije još uvijek uručena", dodaje Šešelj i objašnjava zbog čega je dobio optužnicu.

"To je optužnica za nepoštovanje suda. Ne može druga da bude. Ne mogu oni da izmisle neki teški ratni zločin i da me optuže. Mandat za podizanje optužnica je prestao 2005. godine. Od tada više nije bilo moguće, po rezoluciji savjeta bezbjednosti, podizanje novih optužnica. Ja sam tri puta u Hagu osuđen za nepoštovanje suda na četiri godine i devet mjeseci. Tako da jednostavno nema šta drugo da bude. U pitanju su moje knjige, u kojima sam objavio sve o zaštićenim svjedocima i podatke o lažnim haškim dokumentima, podacima i ostalo", navodi Šešelj.

Voditelj je potom upitao Šešelja da li on to sme da radi. Šešelj je rekao da "smije sve".

"Oni to zabranjuju, a ja sve smijem. Sve ono što Bog dozvoljava ja smijem. Rado ću se odazvati pozivu. Ja priželjkujem novo haško suđenje, da opet napravim spektakl, da ih ponizim i da ih zgazim. Tu optužnicu je odobrio neki kineski sudija, koji je jedan od najistaknutijih srbomrzaca tamo. Dodvorava se Amerikancima , jer želi da se nakon Haga preseli u Ameriku. Neki Lin Dančun. On odavno goni moja tri saradnika, Jelicu Radetu, Jovu Ostojića koji je u međuvremenu preminuo i Petra Jojića. Srbija je odbila da ih optuži, jer po tom zakonu i saradnji sa haškim tribunalom, moguće je samo da optužiti za najteža krivična djela za koja se goni po međunarodnom pravu. Ovo ne spada u teška krivična djela, već nepoštovanje suda. Kod nas se nepoštovanje suda kažnjava nekom simboličnom malom kaznom. Oni su propisali sedam godina robije ili 50 hiljada evra novčane kazne, a može i jedno i dugo da bude. Do nedavno je to bilo sto hiljada", kaže Šešelj i dodaje da će na suđenje otići isključivo ukoliko se sud izmjesti iz Holandije.

Potom je bivši lider SRS-a govorio o povratku u sudnicu. Dotakao se i geopolitičkih sukoba.

"Rekao sam da ću doći dobrovljono, ali pod jednim uslovom, ukoliko se izmjeste iz Holandije. Jedva čekam da se vratim u sudnicu. Meni je u haškoj sudnici bilo najljepše, kad gazim sve pred sobom, kada sam superionar i kako da ne uživam. Očekujem da Velika Britanija potone u more, jer ako dođe do rata između Rusije i Nato – a, prva će stradati Britanija. Već im organizuju genetski inženjering, pa im ugrađuju škrge, kako bi mogli da dišu pod vodom. Sve su to meni javili stručnjaci, ja imam razgranatu mrežu informatora. Pošto će ona uskoro da potone u more, ogroman talas će se stvoriti u Sjevernom moru koji će zapljusnuti cijelu Holandiju. Zamislite da sam ja u Ševeningenu u zatvorskoj ćeliji kada dođe taj talas i da se udavim ko pacov tamo, pa nisam lud. Sada tražim da se sud preseli u Avganistan. Kabul je visoko i ne prijeti opasnost od nekakvog talasa, a oni zaslužuju još i iz političko moralnih razloga. Junački avganistanski narod je nedavno potukao Soldatesku i natjerao ih u bjekstvo, kao kada su napuštali južni Vijetam. Tamo želim da idem, jer bolje biti u Avganistanu u zatvoru, nego slobodan u Evropskoj uniji", ističe Šešelj.

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je istakao u svom govoru, da je optužnica protiv Vojislava Šešelja i njegovih saradnika, još jedan pritisak Zapada. Šešelj je to prokomentarisao.

"Sada će strane sile očekivati da nas Srbija isporuči, ali predsjednik neće htjeti, jer to nije po zakonu, a on postupa striktno po zakonu. To nije njegova nadležnost, već suda i Ministarsta pravde. On nema nikakve veze sa našom eventualnom isporukom", zaključio je Šešelj.

