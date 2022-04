Šešelj se povlači sa čela srpske radikalne stranke: "Narod me odbacio"

Lider Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, najavio je da će se povući sa čela ove stranke.

Šešelj je odluku o tome da se povuče sa mjesta lidera ove stranke doneo zbog, kako kaže, zdravstvenog stanja u kom se nalazi, ali i zbog toga što mu ljudi u Srbiji nisu pružili podršku na izborima.

"Ja sam sad u prilično lošem stanju. Na novim izborima vjerovatno će stranku voditi novi predsjednik. Ne osjećam se dobro, a već sam dva puta na izborima odbačen od srpskog naroda i ja sam to shvatio kao krajnje vrijeme da se povučem", rekao je Vojislav Šešelj za Alo.

Govoreći o tome da li misli da postoji pritisak stranih ambasada da poslije haške presude ne bude više u skupštini, lider radikala kaže da je o tome razmišljao, ali nema dokaza za takvu tezu.

"To je moguće, ali da je narod za mene glasao u dovoljnoj mjeri, ne bi to tako lako moglo da se završi", izjavio je on.

Lider radikala kaže da više nema legitimitet za nastupe u ime stranke.

