Vučić iz Brisela o sastanku sa evropskim zvaničnicima: Srbija spremna da ispuni sve osim članstva Kosova u UN

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Brisela nakon sastanka sa evropskim zvaničnicima.

Izvor: Pink/Screeenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Brisela nakon sastanka sa evropskim zvaničnicima. Govorilo se o odnosu Beograda i Prištine, kao i o formiranju ZSO.

"Govorili smo na sastancima o svim ključnim temama, i Srbija je jasno rekla da želi da se primijene svi sporazumi koji su potpisani. Uvijek smo samo jednu stvar isticali, ono što ponavljamo 10 godina, to je da Srbija ne može da prihvati članstvo Kosova u Ujedinjene nacije, niti nezavisnost Kosova. Mi smo spremni za formiranje ZSO, u skladu sa predlozima koje smo dobili, ali čini mi se da je danas svima jasno bez obzira na sve trikove, ali nije pitanje potpisa, već sprovođenja onoga što je potpisano i u međuvremenu dogovoreno", rekao je Vučić i dodao da o detaljima ne može da govori jer je takav dogovor postignut.

Govorio je o pozivanje na Povelju Ujedinjenih nacija. Uporedio je to sa ratom na Bliskom istoku.

"Kad god se pozovete na Povelju UN, na Rezolucije UN, kao što vidite u slučaju Izraela i Palestine, svi se pozivaju na UN. Ali kada je u pitanju Srbija, onda hoće da se sklone od UN i Povelje UN. Zato je pozicija Srbije teška, i ne mislim da će biti lakše u budućnosti. Borićemo se za opstanak, čuvamo Rezoluciju 1244 i poštujemo međunarodno pravo", naveo je predsjednik Srbije.

Potom se osvrnuo na potpisane sporazume. Rekao je da će Srbija sprovesti sve dogovore osim zvaničnog priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova.

"Sve što smo već potpisali, a to je Briselski sporazum, to treba da se sprovede. To su potpisale obje strane, kao i treća strana, predstavnici Evropske unije. To je potpisano, i mora biti ispunjeno, ali to nije urađeno gotovo 11 godina. Od početka sam govorio da smo spremni da ispunimo sve osim stvari koje će nas dovesti da defakto ili de jure priznamo nezavisnost tzv. Kosova. To sam rekao i ponovio večeras tri puta", kazao je Vučić.

