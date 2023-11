Stroža pravila: Šta građani BiH mogu unijeti u Hrvatsku

Pojedine zemlje Evropske Unije koje su dio Šengen zone ponovo su vratile unutrašnje granice i pooštrena su pravila prelaska.

Izvor: Shutterstock

Između ostalih, to je uradila i Hrvatska. Pojačala je nadzor, uključujući i onaj sa BiH, zbog čega je promijenjena i količina unosa određenih proizvoda. Promjene ne osjete samo putnici, nego i prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji kažu da je protok roba usporen.

Ako ste pripremili sendvič sa mesnim nareskom i uz to ponijeli jogurt, biće vam oduzeto na granici. Iz BiH u Hrvatsku proizvodi od mesa i mlijeka strogo su zabranjeni za unijeti. Pa čak i sendvič. Za sve lijekove treba potvrda.

Ukupna vrijednost ličnog prtljaga može biti najviše 600 KM. Sav višak mora se prijaviti.

“Ne može se dakle unositi više od šteke cigareta. Kada je u pitanju žestoko alkoholno piće, odnosi se dakle na jednu litru, zatim tu su 3 litre vina, 16 litara piva", rekao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

Limiti su postavljeni i za voće i povrće do 5 kilograma, hrana za dojenčad do dva, lijekovi za upotrebu do 7 dana, novca do 20.000 KM, objavio je N1.